В Англії відбулися матчі першого раунду Кубка ліг. Валлійський Свонсі в домашній зустрічі не мав проблем з представником третього дивізіону Нортгемптоном (3:0), пише 24 Канал.

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Новачок "лебедів" Микола Кухаревич розпочав зустріч з лави запасних. Футболісти Свонсі відзначилися на початку першого та другого таймів, зробивши комфортну перевагу у два м'ячі.

За 9 хвилин до завершення поєдинку наставник валлійської команди Майкл Дафф випустив на поле дебютанта – Миколу Кухаревича. За присутності українського форварда Свонсі забив третій гол у ворота Нортгемптона. У підсумку команда Кухаревича здобула перемогу з рахунком 3:0 та вийшла до 1/32 Кубка англійської ліги.

Представник України в Чемпіоншипі

Нагадаємо, що Микола Кухаревич став гравцем Свонсі наприкінці липня 2023 року.

Український форвард підписав контракт з валійським клубом терміном на 3 роки.

Микола добре знайомий з особливостями британського футболу. Минулий сезон на правах оренди він провів у шотландському Хіберніані. Кухаревич забив 5 голів у 15 поєдинках.

Раніше права на форварда належали французькому Труа. Проте Кухаревич не зумів завоювати місце в основі. Микола зіграв лише 2 матчі за Труа.

Дебют в Чемпіоншипі 22-річного форварда може відбутися в матчі 2-го туру. 12 серпня Свонсі гратиме на виїзді проти Вест Бромвіч Альбіон.

До слова. Микола Кухаревич стане другим українцем в Чемпіоншипі. Його попередником був легендарний Сергій Ребров, який в сезоні 2004/05 захищав кольори Вест Хема (27 матчів, 1 гол).