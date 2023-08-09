Клуб из Бергамо решил устроить кадровую чистку, чтобы разгрузить свой финансовый бюджет, и избавиться от тех футболистов, которые не входят в планы тренерского штаба.

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Стал ненужен Аталанте

К сожалению, среди шести футболистов, выставившихся на трансферный рынок, есть наш украинец Виктор Коваленко. В услугах украинского полузащитника не заинтересован главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини.

Поэтому Коваленко нужно искать себе новую команду, несмотря на действующий контракт с бергамовцами, истекающий в конце июня 2025 года. Однако он его уже не доработает.

Аталанта лишится уже второго украинского футболиста за последние годы. Ранее клуб оформил трансфер Руслана Малиновского в Марсель. Правда, карьера Малиновского была значительно успешнее у Бергамо, чем у его земляка.

Уже 12 августа Аталанта сыграет свой первый официальный матч в новом сезоне. Подопечные Гасперини встретятся с Ювентусом.

Карьера в Аталанте у Коваленко не сложилась