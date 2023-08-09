Клуб из Бергамо решил устроить кадровую чистку, чтобы разгрузить свой финансовый бюджет, и избавиться от тех футболистов, которые не входят в планы тренерского штаба.
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Стал ненужен Аталанте
К сожалению, среди шести футболистов, выставившихся на трансферный рынок, есть наш украинец Виктор Коваленко. В услугах украинского полузащитника не заинтересован главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини.
Поэтому Коваленко нужно искать себе новую команду, несмотря на действующий контракт с бергамовцами, истекающий в конце июня 2025 года. Однако он его уже не доработает.
Аталанта лишится уже второго украинского футболиста за последние годы. Ранее клуб оформил трансфер Руслана Малиновского в Марсель. Правда, карьера Малиновского была значительно успешнее у Бергамо, чем у его земляка.
Уже 12 августа Аталанта сыграет свой первый официальный матч в новом сезоне. Подопечные Гасперини встретятся с Ювентусом.
Карьера в Аталанте у Коваленко не сложилась
- В феврале 2021 года Аталанта объявила о переходе Виктора Коваленко. Однако уже в августе того же года украинец был отдан в аренду в Специю, где он провел последние два года. Но так и не убедило руководство Специи оформить его полноценный трансфер.
- 30 июня 2023 аренда Виктора в Специи сбежала, поэтому футболист вернулся в расположение Аталанты, где на него не рассчитывают.
- В футболке Аталанты Коваленко провел на поле лишь скудные 3 минуты. А вот за специю в аренде отыграл 47 поединков, в которых забил гол и отдал 5 ассистов.
- Трансферную стоимость украинца оценивают в 1,5 миллиона евро (данные Transfermarkt).