Официальный сайт Суонси объявил о трансфере украинского форварда Николая Кухаревича. 22-летний нападающий подписал с "лебедями" полноценный контракт.

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Еще один украинец будет играть в Англии

Уроженец Ровенщины будет играть за Суонси в течение трех следующих сезонов. Футболист получил футболку с 19-м номером.

Кухаревич – игрок Суонси: смотрите видео

Валлийский клуб рассчитывает на габаритного форварда, уже имеющего опыт матчей в британском футболе.

Отметим, что в прошлом сезоне Суонси финишировал на 10 месте в Чемпионшипе. Это второй по силе дивизион Англии.

Трансферная сага Кухаревича