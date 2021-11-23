Запрещенное меню

После своего назначения в команду, Джеррард и его тренерский штаб (в том числе диетологи) запретили футболистам употреблять газированные напитки, пудинг, горячий шоколад. Еще до этого под запрет попал ряд соусов, среди которых майонез и томатный кетчуп. Их уже убрали из столовой команды на базе.

Стоит внимания 5 здоровых углеводов, которые не следует игнорировать

Правило касается как игроков основной команды, так и молодежной и женской.

Правда одно послабление для футболистов все же будет – за день до матча им разрешат употреблять десерты, чтобы тело получило энергию из углеводов.

В то же время! Джеррард не первый тренер, которого недавно назначили, и который внес изменения в питание футболистов. Еще одним стал Хави, возглавивший Барселону. Он тоже ввел ряд новых правил для игроков, среди которых питание на базе клуба под наблюдением диетологов.

Свой запрет Джеррард объяснил желанием сократить употребление "пустых калорий" – пищи с низкой питательной ценностью и высоким содержанием жиров и сахара. По его словам, эта система хорошо себя показала в шотландском Рейнджерсе, который он до этого возглавлял.

Футболисты такое решение тренерского штаба восприняли нормально.