Что известно о назначении Джерарда в Астон Виллу

Несмотря на официальное сообщение о том, что Джеррард стал главным тренером Астон Виллы, больше никаких деталей "вилланы" не указали. Английские СМИ же сообщают, что соглашение рассчитано на 2,5 года.

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Ради работы с Астон Виллой, которая идет на 16-м месте в чемпионате Англии (10 очков за 11 туров, пять подряд поражений в последних матчах), Джеррард покинул шотландский Рейнджерс.

В прошлом сезоне Рейнджерс под руководством Джеррарда снова стал чемпионом страны – 55-й раз в своей истории, прервав гегемонию Селтика, которая длилась девять сезонов. Весь чемпионат команда прошла без поражений.

Однако в этом сезоне Джеррард не сумел преодолеть с командой квалификацию Лиги чемпионов, дважды уступив шведскому Мальме. При этом в матче в Шотландии Мальме удалось забить дважды, играя весь второй тайм в меньшинстве. А армянский Алашкерт в квалификации Лиги Европы Рейнджерс прошел благодаря минимальной победе дома.

Старт Джеррарда в АПЛ

Первый матч под руководством Джеррарда Астон Вилла сыграет 20 ноября дома против Брайтона. Далее команду ожидает выезд в Кристал Пэлас (27 ноября). А после этого три топовых матча:

1 декабря – против Манчестер Сити дома

5 декабря – против Лестера дома

11 декабря – против Ливерпуля на выезде

Обратите внимание! Особенным для Джеррарда будет именно матч против Ливерпуля. Он является воспитанником этого клуба, за который выступал с 1998 по 2015 год. И так и не сумел ни разу выиграть АПЛ, хотя дважды выигрывал Кубок Англии, а также по одному разу Лигу чемпионов и Кубок УЕФА.

После Ливерпуля он еще два сезона поиграл в США за Лос-Анджелес Гэлэкси.

В 2017 году он начал тренерскую карьеру в клубной академии Ливерпуля. Впоследствии ему доверили команду U-19. Летом 2018 года он возглавил шотландский Рейнджерс, с которым и работал до ноября 2021 года, пока не перешел на работу в Астон Виллу.