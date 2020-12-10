Італійський Інтер продовжив чорну смугу у єврокубках після матчу з Шахтарем. Нульова нічия призвела до вильоту клубу з Ліги чемпіонів. Тепер наставник Антоніо Конте не зможе підсилити свою команду взимку.

Якесь прокляття Інтера. Клуб тричі поспіль не може вийти з групи Ліги чемпіонів у плей-офф турніру. Така статистика розлютила керівників команди, які є одними з найбільш щедрих серед футбольних грандів, пише 24 канал.

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Покарання для Конте

Як повідомляє видання Сalciomercato, нульова нічия з Шахтарем у Італії стала останньою крапкою у чаші терпіння босів італійців. Ймовірно, Інтер взагалі не вийде на трансферний ринок взимку. Таке покарання стане простим для головного наставника Антоніо Конте.

51-річний італійський фахівець мав достатньо трансферних планів щодо підсилення клубу. Конте хотів поповнити склад своєї команди опорником Н'Голо Канте та нападником Олів'є Жиру.

Передбачалось, що виліт з турніру взагалі може коштувати Конте тренерського крісла у італійському гранді. Але боси клубу видно не бути готові до таких радикальних рішень.

Додамо, що наставник є одним із найбільш високооплачуваних тренерів Італії та не тільки. Його Інтер завершив груповий етап Ліги чемпіонів у ролі аутсайдера – остання сходинка у таблиці та лише 6 очок за 6 поєдинків. Його найближчий конкурент Шахтар розташувався на 3 місці та опустився у Лігу Європи, де продовжить свій єврокубковий сезон весною.