Нидерланды – Украина: на кого Шевченко сделает ставку в стартовом матче на Евро-2020

Попробуем угадать, кто из украинцев начнет Евро-2020. И залезть в голову Андрею Николаевичу и выбрать стартовый состав на игру с "оранье".

Наставник сборной Украины уже доказал, что может удивить соперника. В частности, игра в три центральных защитника в стартовом матче отбора на чемпионат мира в Катаре против действующих чемпионов планеты Франции принесла "сине-желтым" сенсационную ничью в Париже. Тогда наша национальная команда завершила матч со счетом 1:1.

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И здесь возникает возможность отзеркалить схему Нидерландов. Ведь накануне Евро "оранье" и их наставник Де Бур наигрывали именно тактику с тремя центральными защитниками. А отражение схемы – самый простой способ нейтрализовать соперника и просто выигрывать единоборства.

И все же вряд ли Андрей Шевченко пойдет на такой шаг. Ведь трендовые 4-3-3 принесли нам победу в отборочной группе. А также именно такая формация наигрывалась в контрольных матчах перед Евро-2020.

Поэтому именно в схеме 4-3-3 попробуем определить игроков, которые выйдут на игру с Нидерландами в нашем премьерном поединке на чемпионате Европы.

Голкипер

Андрей Пятов был безоговорочным "номер один" в отборе на континентальное первенство. Именно он отстоял все восемь поединков в квалификации и приложился к тому, что Украина досрочно заняла первое место в группе с действующими чемпионами Европы – Португалией.

Но перенос Евро не пошел ему на пользу. Андрей Пятов потерял основное место в Шахтере. В сезоне 2020/2021 он сыграл только семь матчей, в которых пропустил только от Олимпика.

А вот его главный конкурент в воротах сборной Георгий Бущан наоборот прибавил в игре. И стал основным в Динамо. Он сыграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы. На его счету 8 матчей в еврокубках в этом сезоне. А если учесть еще и матчи в сборной, то согласно ресурсу WhoScored он получил оценку 6.63.



​Георгий Бущан / Скриншот с WhoScored

Также на счету Георгия Бущана поединок против Северной Ирландии. Наверное, самого серьезного соперника в товарищеских матчах перед Евро-2020. И эту проверку он сдал на отлично. Украина сыграла на ноль.

Его главный конкурент Андрей Пятов прекрасно провел квалификацию на Евро-2020. Именно он отстоял в воротах во всех матчах отбора.



Андрей Пятов / Скриншот с SofaScored

Однако отсрочка континентального первенства не пошла на пользу голкиперу. В подготовительных спаррингах он сыграл только в поединке с Кипром. Однако этот поединок много информации не дает. Но несмотря на прекрасное выступление в отборе, вряд Андрей Николаевич рассчитывает на него, как на основного кипера сборной.

Также местом на скамейке запасных придется удовлетвориться и Анатолию Трубину. Юный талант Шахтера заслужил попасть в заявку национальной команды на Евро-2020. Однако пока рано ставить именно на него, как основного голкипера. Это доказал спарринг с Бахрейном, где Трубин непосредственно повлиял на результат. Однако сделал выводы, что показательно для молодого игрока.

"Хочу извиниться перед болельщиками за свою игру. Потому что сегодня, считаю, и все видели, провалил игру. Ошибка была, когда пенальти заработал. Хочу извиниться перед болельщиками и партнерами по команде", – сказал Трубин после матча.

Защита

В линии защиты сюрпризов от Андрея Шевченко ждать сложно. Разве относительно одной позиции. И это позиция правого центрального защитника. Но до этого еще дойдем. Пропишем почти железобетонные позиции для начала. Эдуард Соболь создает конкуренцию Виталию Миколенко. Однако именно динамовец сыграл в двух из трех контрольных поединках при подготовке к Евро. И один из этих матчей – против серьезного соперника – Северной Ирландии.

Также трудно представить линию обороны без Николая Матвиенко. Ведь защитник Шахтера в пятерке лучших игроков в последних официальных матчах сборной Украины.



Оценка Николая Матвиенко / Скриншот с SofaScore

В игре с Кипром Андрей Шевченко обратился к эксперименту и поставил на правый фланг обороны Илью Забарного. Выводы и результаты этого хода будут делать представители тренерского штаба. Однако точно понятно, что это не будет основной опцией в матчах на Евро. Ведь после выхода на поле Александра Караваева Украина начала привлекать не только левый фланг. Поэтому вероятнее всего, что именно защитник Динамо будет первой опцией Андрея Шевченко в выборе правого защитника. К тому же, он прекрасно сыграл в игре с Францией и даже отметился ассистом.

И самой дискуссионной позицией остается правый центральный защитник. Здесь может сыграть Илья Забарный и Сергей Кривцов. Последний пропустил всего полсезона из-за травмы. А вот динамовец сыграл 20 матчей из 26-ти в старте.



​Илья Забарный / Скриншот с SofaScore



Сергей Кривцов / Скриншот с SofaScore

С первого взгляда кажется, что именно Илья Забарный должен сыграть против Нидерландов. Однако у Сергея Кривцова за плечами почти сотня матчей в еврокубках и в форме сборной.



Сергей Кривцов в еврокубках / Скриншот с Soccerway



Сергей Кривцов в сборной Украины / Скриншот с Soccerway

Поэтому поставить в паре центральных защитников из одного клуба, которые уже не один год играют вместе на высшем уровне, вполне вероятное решение. Поэтому в поединке с Нидерландами ожидаем пару Матвиенко – Кривцов.

Полузащита

Казалось, что здесь могут быть за вопрос. Александр Зинченко – чемпион Англии и финалист Лиги чемпионов. Его место в старте трудно оспорить. Руслан Малиновский три месяца подряд лучший игрок Аталанты весной. Победитель в гонке ассистентов Серии А. В итоге железобетонное место в основе сборной Украины.

А вот относительно опорной зоны уже возникают вопросы. Сидорчук или Степаненко? Последний из-за травмы пропустил окончание сезона. Хотя еще два года назад было трудно представить сборную без Тараса. И в спаррингах перед Евро-2020 Андрей Шевченко чаще использовал Сергея Сидорова и Евгения Макаренко.

Так, Степаненко сыграл всего два тайма в товарищеских матчах и еще около 15 минут в игре с Северной Ирландией. А вот Сергей Сидорчук в десятке лучших игроков нашей национальной команды в официальных матчах. В частности, в отборе на Мундиаль в Катаре.



Сергей Сидорчук / Скриншот с SofaScore

Поэтому капитан Динамо скорее всего сыграет в стартовом матче Украины на континентальном первенстве.

Нападение

Линия атаки, пожалуй, самая простая для тренерского штаба в плане выбора исполнителей. Андрей Ярмоленко провел не лучшую концовку сезона в Вест Хэме. Только 18 минут в составе "молотобойцев" с 9 мая. Однако именно на него делает ставку Андрей Николаевич, который максимально его использовал в спаррингах перед Евро.

Слева травмированного Евгения Коноплянку заменит Александр Зубков. Именно вингера Ференцвароша активно наигрывали в контрольных поединках. И он отблагодарил голом и заработанным пенальти с удалением игрока сборной Кипра.

В центре нападения будет Роман Яремчук. Нападающий Гента прекрасно взаимодействует с партнерами в атаке и полузащите. И даже отличился одним забитым мячом в спаррингах перед Евро.

Вывод

Учитывая игру и статистику игроков в последних матчах, которые и должны были определить костяк нашей сборной на чемпионате Европы, попробуем спрогнозировать стартовый состав Украины в премьерной игре на Евро против Нидерландов. Итак, в воротах ожидаем Георгия Бущана. В защите ему будут помогать Миколенко, Матвиенко, Кривцов (ставка на одноклубников+опыт), Караваев. Опорная зона в распоряжении Сидорчука. Инсайды: Малиновский и Зинченко. В атаке – Ярмоленко, Яремчук, Зубков.

Автор: Остап Нетахата