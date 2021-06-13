Керманич збірної України уже довів, що може здивувати суперника. Зокрема, гра у три центральних захисники у стартовому матчі відбору на чемпіонат світу в Катарі проти чинних чемпіонів планети Франції принесла "синьо-жовтим" сенсаційну нічию в Парижі. Тоді наша національна команда завершила матч з рахунком 1:1.

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І тут виникає можливість відзеркалити схему Нідерландів. Адже напередодні Євро "ораньє" і їхній наставник Де Бур награвали саме тактику із трьома центральними захисниками. А віддзеркалення схеми – найпростіший спосіб нейтралізувати суперника і просто вигравати єдиноборства.

Та все ж навряд Андрій Шевченко піде на такий крок. Адже трендові 4-3-3 принесли нам перемогу у відбірковій групі. А також саме така формація награвалася у контрольних матчах перед Євро-2020.

Тому саме у схемі 4-3-3 спробуємо визначити гравців, які вийдуть на гру з Нідерландами у нашому прем'єрному поєдинку на цьогорічному чемпіонаті Європи.

Голкіпер

Андрій П'ятов був беззаперечним "номер один" у відборі на континентальну першість. Саме він відстояв усі вісім поєдинків у кваліфікації та доклався до того, що Україна достроково посіла перше місце у групі із чинними чемпіонами Європи – Португалією.

Та перенесення Євро не пішло йому на користь. Андрій П'ятов втратив основне місце у Шахтарі. У сезоні 2020/2021 він зіграв тільки сім матчів, у яких не пропустив тільки від Олімпіка.

А от його головний конкурент у воротах збірної Георгій Бущан навпаки додав у грі. І став основним у Динамо. Він зіграв у Лізі чемпіонів та Лізі Європи. На його рахунку 8 матчів на євроарені у цьому сезоні. А якщо врахувати ще й матчі у збірній, то за ресурсом WhoScored він отримав оцінку 6.63.

Георгій Бущан / скриншот із WhoScored

Також на рахунку Георгія Бущана поєдинок проти Північної Ірландії. Напевно, найсерйознішого суперника у товариських матчах перед Євро-2020. І він цю перевірку здав на відмінно. Україна відіграла на нуль.

Його головний конкурент Андрій П'ятов прекрасно провів кваліфікацію на Євро-2020. Саме він відстояв у воротах у всіх матчах відбору.

Андрій П'ятов / скриншот із SofaScored

Однак відтермінування континентальної першості не пішло на користь голкіперу. У підготовчих спарингах він зіграв тільки у поєдинку із Кіпром. Однак цей поєдинок багато інформації не дає. Та попри чудовий виступ у відборі, навряд Андрій Миколайович розраховує на нього, як на основного кіпера збірної.

Також місцем на лаві запасних доведеться задовольнитися і Анатолію Трубіну. Юний талант Шахтаря заслужив потрапити у заявку нашої національної команди на Євро-2020. Однак поки зарано ставити саме на нього, як основного голкіпера. Це довів спаринг із Бахрейном, де Трубін безпосередньо вплинув на результат. Проте зробив висновки, що показово для молодого гравця.

"Хочу вибачитися перед уболівальниками за свою гру. Тому що сьогодні, вважаю, і всі бачили, провалив гру. Помилка була, коли пенальті заробив. Хочу вибачитися перед уболівальниками і партнерами по команді ", – сказав Трубін після матчу.

Захист

У лінії захисту сюрпризів від Андрія Шевченка чекати складно. Хіба щодо однієї позиції. І це позиція правого центрального захисника. Але до цього ще дійдемо. Пропишемо майже залізобетонні позиції для початку. Едуард Соболь створює конкуренцію Віталію Миколенку. Проте саме динамівець зіграв у двох із трьох контрольних поєдинках під час підготовки до Євро. І один із цих матчів – проти найсерйознішого суперника – Північної Ірландії.

Також важко уявити лінію оборони без Миколи Матвієнка. Адже захисник Шахтаря у п'ятірці найкращих гравців в останніх офіційних матчах збірної України.

Оцінка Миколи Матвієнка / Скриншот із SofaScore

У грі з Кіпром Андрій Шевченко вдався до експерименту і поставив на правий фланг оборони Іллю Забарного. Висновки і результати цього ходу будуть робити представники тренерського штабу. Однак точно зрозуміло, що це не буде основною опцію у матчах на Євро. Адже після виходу на поле Олександра Караваєва Україна почала залучати не лише лівий фланг. Тому найімовірніше, що саме оборонець Динамо буде першою опцією Андрія Шевченка у виборі правого оборонця. До того ж, він чудово відіграв у грі з Францією і навіть відзначився асистом.

І найдискусійнішою позицією залишається правий центральний захисник. Тут може зіграти Ілля Забарний і Сергій Кривцов. Останній пропустив загалом пів сезону через травми. А от динамівець відіграв 20 матчів із 26-ти у старті.

Ілля Забарний / скриншот із SofaScore

Сергій Кривцов / скриншот із SofaScore

Із першого погляду здається, що саме Ілля Забарний повинен зіграти проти Нідерландів. Однак у Сергія Кривцова за плечима майже сотня матчів у єврокубках і у формі збірної.

Сергій Кривцов у єврокубках / скриншот із Soccerway

Сергій Кривцов у збірній України / скриншот із Soccerway

Відтак поставити у парі центральних захисників з одного клубу, які вже не один рік грають разом на найвищому рівні, цілком імовірне рішення. Тому в поєдинку з Нідерландами очікуємо пару Матвієнко – Кривцов.

Півзахист

Здавалося, що тут можуть бути за запитання. Олександр Зінченко – чемпіон Англії та фіналіст Ліги чемпіонів. Його місце в старті важко оскаржити. Руслан Маліновський три місяці поспіль найкращий гравець Аталанти навесні. Переможець у гонитві асистентів Серії А. У підсумку залізобетонне місце в основі збірної України.

А от щодо опорної зони уже виникають запитання. Сидорчук чи Степаненко? Останній через травму пропустив закінчення сезону. Хоча ще два роки тому було важко уявити збірну без Тараса. І у спарингах перед Євро-2020 Андрій Шевченко частіше використовував Сергія Сидорчука та Євгена Макаренка.

Так, Степаненко відіграв всього два тайми у товариських матчах і ще близько 15 хвилин у грі з Північною Ірландією. А от Сергій Сидорчук у десятці найкращих гравців нашої національної команди в офіційних матчах. Зокрема, у відборі на Мундіаль у Катарі.

Сергій Сидорчук / скриншот із SofaScore

Тому капітан Динамо найімовірніше зіграє у стартовому матчі України на континентальній першості.

Напад

Лінія атаки, мабуть, найпростіша для тренерського штабу в плані вибору виконавців. Андрій Ярмоленко провів не найкращу кінцівку сезону у Вест Хемі. Тільки 18 хвилин у складі "молотобійців" з 9 травня. Однак саме на нього робить ставку Андрій Миколайович, який максимально його використовував у спарингах перед Євро.

Зліва травмованого Євгена Коноплянку замінить Олександр Зубков. Саме вінгера Ференцвароша активно награвали у контрольних поєдинках. І він віддячив голом та заробленим пенальті з вилученням гравця збірної Кіпру.

У центрі нападу буде Роман Яремчук. Нападник Гента чудово взаємодіє із партнерами в атаці та півзахисті. І навіть відзначився один забитим м'ячем у спарингах перед Євро.

Висновок

З огляду на гру і статистику гравців у крайніх матчах, які й повинні були визначити кістяк нашої збірної на чемпіонаті Європи, спробуємо спрогнозувати стартовий склад України у прем'єрній грі на Євро проти Нідерландів. Отже, у воротах очікуємо Георгія Бущана. У захисті йому допомагатимуть Миколенко, Матвієнко, Кривцов (ставка на одноклубників + досвід), Караваєв. Опорна зона у розпорядженні Сидорчука. Інсайди: Маліновський і Зінченко. В атаці – Ярмоленко, Яремчук, Зубков.

Автор: Остап Нетахата