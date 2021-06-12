Нидерланды – Украина: главное

Что: 1 тур группы C

Где: стадион "Йохан Кройфф Арена", Амстердам (Нидерланды)

Когда: воскресенье, 13 июня, 22:00

Трансляция: канал "Футбол 1", "Футбол 2", ТРК "Украина", Oll.tv, Megogo, текстовая трансляция на Спорт 24

Кстати Вратарь забьет гол, а чемпионом Евро-2020 станет новая сборная: неожиданные прогнозы

Путь на Евро

В отличие от Украины, Нидерланды не играли во Франции на Евро-2016. Для нашей команды этот чемпионат Европы станет третьей финальной стадией. Зато Нидерланды сыграют в финальной стадии Евро в десятый раз. В 1988 году они стали чемпионами.

В отборе на Евро-2020 сборная Украины заняла первое место в группе с Португалией, Сербией, Люксембургом и Литвой и впервые вышла напрямую на Евро.

Команда Андрея Шевченко не проиграла ни одной игры и победила в Киеве сборную Португалии. Последние – действующие чемпионы Европы.

Нидерланды могли не стать соперником Украины, если бы не потеряли очки в квалификационной игре против Северной Ирландии.

Тогда команда еще Рональда Кумана пропустила вперед команду Германии. Также соперниками "оранжевых" были Беларусь и Эстония. Голландцы проиграли только одну игру немцам.

Смена тренера у Нидерландов

51-летний Франк де Бур сменил Рональда Кумана на посту главного тренера Нидерландов 23 сентября 2020 года. Предыдущий наставник "оранжевых" не устоял перед предложением каталонской Барселоны.

Во главе Нидерландов Де Бур провел 11 матчей, из которых 7 – официальные. В активе Нидерландов всего 5 побед и 4 ничьи. Еще две игры голландцы проиграли.

Нидерланды сенсационно проиграли Турции в отборе на ЧМ-2022 и уступили Италии в Лиге наций.

Турция – Нидерланды видеообзор

Статистика Евро

Нидерланды сыграли в финальных стадиях девяти чемпионатов Европы. Они пропустили Евро-2016, впервые не пройдя квалификацию с 1984-го.

"Оранжевые" – чемпионы Европы 1988 года, это единственный крупный международный трофей сборной. В финале они обыграли сборную СССР.

Нидерландская сборная не выходит в плей-офф с 2008 года. В 1976 году команда финишировала третьей. В 1992, 2000 и 2004 годах голландцы останавливались в полуфинале.

До домашнего Евро-2012 украинцы не играли в финальных стадиях, но этот чемпионат Европы станет для нас третьим подряд.

К началу Евро-2020 Украина потерпела пять поражений в шести матчах финальных стадий. Исключением стал дебютный поединок Евро-2012, когда "сине-желтые" начали с победы над шведами 2:1.

Оба мяча в Киеве забил Андрей Шевченко, который сейчас возглавляет нашу команду. До Евро-2020 это единственные голы украинцев в финальных турнирах чемпионатов Европы.

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На Евро-2016 под руководством Михаила Фоменко украинцы заняли последнее место в группе С и первыми вылетели из турнира.

Очные встречи

Нидерланды и Украина не встречались в официальных матчах. Обе предыдущие встречи были товарищескими.

24 мая 2008 года сборные встретились в Роттердаме. Голы Дирка Кюйта, Клааса-Яна Хунтелаара и Райана Бабеля принесли команде Марко ван Бастена убедительную победу 3:0.

Что интересно, украинцев возглавлял Алексей Михайличенко. Михайличенко и ван Бастен играли друг против друга в финале Евро-1988 в составе сборных СССР и Нидерландов соответственно.

11 августа 2010 года Нидерланды и Украина встретились на "Донбасс Арене" в Донецке и расписали ничью.



Украина – Нидерланды 2010 / Фото Sky Sports

Подопечные Берта ван Марвейка на 73-й минуте усилиями экс-игрока Динамо Джермейна Лэнса вышли вперед. Однако Александр Алиев через две минуты восстановил паритет.

Андрей Шевченко принял участие в обоих матчах с Нидерландами. Капитан нашей сборной Андрей Пятов провел все 90 минут в донецкой встрече.

Кадровая ситуация

Перед Евро-2020 обе сборные потеряли важных футболистов. В составе сборной Украины на турнир не поехали:

Виталий Буяльский

Виктор Коваленко

Жуниор Мораес

Евгений Коноплянка

Валерий Бондарь

В Нидерландов также серьезные потери перед чемпионатом Европы, ведь турнир пропустит капитан команды Вирджил ван Дейк. Также не сыграет хавбек Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек и вратарь Валенсии Яспер Силлессен.

Матч против Украины пропустит основной защитник Маттейс Де Лигт.

Лидеры команд

Ключевыми игроками Нидерландов являются Депай из Лиона и Джорджиньо Вейналдум с ПСЖ.

В отборе на Евро Депай сделал 8 голевых передач и является лучшим диспетчером отборочного цикла. Кроме этого, он забил 6 мячей. Мемфис принял участие в 58% с 24 голевых атак "оранжевых".



Мемфис Депай / Фото AP

Что касается Вейналдума, то он в первых 53 матчах за сборную забил 10 мячей. В семи матчах квалификации Евро-2020 записал на свой счет 8 голов и стал лучшим бомбардиром "оранжевых".

Ударной силой Украины остаются игрок Манчестер Сити Александр Зинченко и лидер Аталанты Руслан Малиновский.

В сезоне 2020/21 Малиновский забил 10 голов во всех турнирах и стал лучшим ассистентом чемпионата Италии (11 ассистов по версии Серии А, статистические порталы дают 12).

Вместе с тем Александр Зинченко вместе с Манчестер Сити выиграл английскую Премьер-лигу и Кубок английской лиги. "Горожане" проиграли в финале Лиги чемпионов Челси. Украинец признан лучшим игроком финала в составе Манчестер Сити.

Прогноз букмекеров

Ожидаемым фаворитом поединка является сборная Нидерландов. В букмекерской компании Favbet победу подопечных Де Бура оценили коэффициентом 1,66.

Впрочем, украинская сборная ярко стартует на чемпионатах Европы. В 2012 году "сине-желтые" красиво обыграли шведов. Во Франции наша команда у конкурентной игре уступила немцам.

Так почему бы Украине не сыграть в первой игре в ничью? Букмекеры считают, что у команды Шевченко больше шансов взять одно очко, чем три. Коэффициент 4 на то, что матч завершится мировой. Если же Украина выиграет поединок – коэффициент 5,70.