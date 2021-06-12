Нидерланды – Украина: главное
- Что: 1 тур группы C
- Где: стадион "Йохан Кройфф Арена", Амстердам (Нидерланды)
- Когда: воскресенье, 13 июня, 22:00
- Трансляция: канал "Футбол 1", "Футбол 2", ТРК "Украина", Oll.tv, Megogo, текстовая трансляция на Спорт 24
Кстати Вратарь забьет гол, а чемпионом Евро-2020 станет новая сборная: неожиданные прогнозы
Путь на Евро
В отличие от Украины, Нидерланды не играли во Франции на Евро-2016. Для нашей команды этот чемпионат Европы станет третьей финальной стадией. Зато Нидерланды сыграют в финальной стадии Евро в десятый раз. В 1988 году они стали чемпионами.
- В отборе на Евро-2020 сборная Украины заняла первое место в группе с Португалией, Сербией, Люксембургом и Литвой и впервые вышла напрямую на Евро.
Команда Андрея Шевченко не проиграла ни одной игры и победила в Киеве сборную Португалии. Последние – действующие чемпионы Европы.
- Нидерланды могли не стать соперником Украины, если бы не потеряли очки в квалификационной игре против Северной Ирландии.
Тогда команда еще Рональда Кумана пропустила вперед команду Германии. Также соперниками "оранжевых" были Беларусь и Эстония. Голландцы проиграли только одну игру немцам.
Смена тренера у Нидерландов
51-летний Франк де Бур сменил Рональда Кумана на посту главного тренера Нидерландов 23 сентября 2020 года. Предыдущий наставник "оранжевых" не устоял перед предложением каталонской Барселоны.
- Во главе Нидерландов Де Бур провел 11 матчей, из которых 7 – официальные. В активе Нидерландов всего 5 побед и 4 ничьи. Еще две игры голландцы проиграли.
Нидерланды сенсационно проиграли Турции в отборе на ЧМ-2022 и уступили Италии в Лиге наций.
Турция – Нидерланды видеообзор
Статистика Евро
Нидерланды сыграли в финальных стадиях девяти чемпионатов Европы. Они пропустили Евро-2016, впервые не пройдя квалификацию с 1984-го.
- "Оранжевые" – чемпионы Европы 1988 года, это единственный крупный международный трофей сборной. В финале они обыграли сборную СССР.
Нидерландская сборная не выходит в плей-офф с 2008 года. В 1976 году команда финишировала третьей. В 1992, 2000 и 2004 годах голландцы останавливались в полуфинале.
- До домашнего Евро-2012 украинцы не играли в финальных стадиях, но этот чемпионат Европы станет для нас третьим подряд.
К началу Евро-2020 Украина потерпела пять поражений в шести матчах финальных стадий. Исключением стал дебютный поединок Евро-2012, когда "сине-желтые" начали с победы над шведами 2:1.
Оба мяча в Киеве забил Андрей Шевченко, который сейчас возглавляет нашу команду. До Евро-2020 это единственные голы украинцев в финальных турнирах чемпионатов Европы.
Украина – Швеция видеообзор
- На Евро-2016 под руководством Михаила Фоменко украинцы заняли последнее место в группе С и первыми вылетели из турнира.
Очные встречи
Нидерланды и Украина не встречались в официальных матчах. Обе предыдущие встречи были товарищескими.
24 мая 2008 года сборные встретились в Роттердаме. Голы Дирка Кюйта, Клааса-Яна Хунтелаара и Райана Бабеля принесли команде Марко ван Бастена убедительную победу 3:0.
Что интересно, украинцев возглавлял Алексей Михайличенко. Михайличенко и ван Бастен играли друг против друга в финале Евро-1988 в составе сборных СССР и Нидерландов соответственно.
11 августа 2010 года Нидерланды и Украина встретились на "Донбасс Арене" в Донецке и расписали ничью.
Украина – Нидерланды 2010 / Фото Sky Sports
Подопечные Берта ван Марвейка на 73-й минуте усилиями экс-игрока Динамо Джермейна Лэнса вышли вперед. Однако Александр Алиев через две минуты восстановил паритет.
Андрей Шевченко принял участие в обоих матчах с Нидерландами. Капитан нашей сборной Андрей Пятов провел все 90 минут в донецкой встрече.
Кадровая ситуация
Перед Евро-2020 обе сборные потеряли важных футболистов. В составе сборной Украины на турнир не поехали:
- Виталий Буяльский
- Виктор Коваленко
- Жуниор Мораес
- Евгений Коноплянка
- Валерий Бондарь
В Нидерландов также серьезные потери перед чемпионатом Европы, ведь турнир пропустит капитан команды Вирджил ван Дейк. Также не сыграет хавбек Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек и вратарь Валенсии Яспер Силлессен.
Матч против Украины пропустит основной защитник Маттейс Де Лигт.
Лидеры команд
Ключевыми игроками Нидерландов являются Депай из Лиона и Джорджиньо Вейналдум с ПСЖ.
В отборе на Евро Депай сделал 8 голевых передач и является лучшим диспетчером отборочного цикла. Кроме этого, он забил 6 мячей. Мемфис принял участие в 58% с 24 голевых атак "оранжевых".
Мемфис Депай / Фото AP
Что касается Вейналдума, то он в первых 53 матчах за сборную забил 10 мячей. В семи матчах квалификации Евро-2020 записал на свой счет 8 голов и стал лучшим бомбардиром "оранжевых".
Ударной силой Украины остаются игрок Манчестер Сити Александр Зинченко и лидер Аталанты Руслан Малиновский.
В сезоне 2020/21 Малиновский забил 10 голов во всех турнирах и стал лучшим ассистентом чемпионата Италии (11 ассистов по версии Серии А, статистические порталы дают 12).
Вместе с тем Александр Зинченко вместе с Манчестер Сити выиграл английскую Премьер-лигу и Кубок английской лиги. "Горожане" проиграли в финале Лиги чемпионов Челси. Украинец признан лучшим игроком финала в составе Манчестер Сити.
Прогноз букмекеров
Ожидаемым фаворитом поединка является сборная Нидерландов. В букмекерской компании Favbet победу подопечных Де Бура оценили коэффициентом 1,66.
Впрочем, украинская сборная ярко стартует на чемпионатах Европы. В 2012 году "сине-желтые" красиво обыграли шведов. Во Франции наша команда у конкурентной игре уступила немцам.
Так почему бы Украине не сыграть в первой игре в ничью? Букмекеры считают, что у команды Шевченко больше шансов взять одно очко, чем три. Коэффициент 4 на то, что матч завершится мировой. Если же Украина выиграет поединок – коэффициент 5,70.