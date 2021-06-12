Шевченко определился с составом на 99%

Тренер сборной Украины заявил, что практически определился с составом, который выйдет на матч против Нидерландов. Однако Шевченко отказался называть голкипера, который сыграет в первом матче.

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Не могу сказать, кто из вратарей завтра сыграет. С составом я определился на 99%, но вы все узнаете завтра перед игрой. Сейчас ничего говорить не буду, не хочу давать больше информации. Знаю, что нам будет сложно, Нидерланды – стабильная команда с хорошими игроками, но мы готовы,

– отметил Шевченко.

Наставник "сине-желтых" отметил, что для команды не станет проблемой то, что Нидерланды будут играть с домашней поддержкой.

Сыграют ли Цыганков и Степаненко

Тренер сборной Украины сообщил, что игрок Динамо Виктор Цыганков чувствует себя уже лучше. К игре с Нидерландами готовится и футболист Шахтера Тарас Степаненко.

Сегодня он будет тренироваться в общей группе, но мы продолжаем следить за его состоянием. Что касается Тараса, то он прошел с нами сборы, сыграл практически во всех товарищеских играх, поэтому как и все игроки будет завтра готовиться к игре,

– сказал Шевченко.

Футболисты сборной Украины считают, что могут остановить нидерландцев. Тренер команды поддержал своих игроков.

"У нас есть четкий план на игру. Современный футбол требует баланса как в обороне, так и в атаке. Если мы сможем абсолютно правильно соблюдать этот баланс, то, думаю, у нас однозначно будут шансы добиться того положительного результата, которого мы будем заслуживать", – резюмировал Шевченко.