Для сборных Украины и Нидерландов это будет первый официальный матч между собой. До этого дважды играли в товарищеских матчах – победа "оранье" и ничья.

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Нидерланды считаются фаворитом этого матча. Но и эта команда имеет немало "слабинок". Так, на Евро-2012 команда заняла последнее место в группе. На Евро-2016 команда не вышла. Украина сыграла на этих турнирах, но похвастаться лучшими результатами не можем.

Еще одна проблема нидерландцев – травмы лидеров команды. Из-за этого Евро-2020 пропустят Донни ван де Бек и Яспер Силлесен. Против Украины точно не сыграет один из лидеров обороны Маттейс де Лигт.

И все же эксперты считают, что больше шансов на победу именно у хозяев 59% против 16% на победу Украины. Ничья в матче – 25%.

Стоит напомнить, что Нидерланды в этом матче будут не только номинальными хозяевами. Ведь этот матч состоится в Амстердаме на "Иоганн Кройф арена". А власти Нидерландов не пустила на игру болельщиков не из стран ЕС, в том числе и Украины.

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Для тех, кто верит, что украинцы смогут победить в этом матче, в Favbet – коэффициент 5,5. Победа Нидерландов принесет выигрыш с коэффициентом 1,67. Ничья – 4.

Украине стоит удачно стартовать на Евро-2020. Ведь каждое заработанное очко может быть решающим в борьбе за выход в плей-офф.