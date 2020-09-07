Италия победила сборную Нидерландов, которая будет соперником Украины на Евро-2020
Сборная Италии 7-го сентября одолела команду Нидерландов в матче второго тура Лиги наций сезона-2020. Итальянцы минимально победили будущего соперника сборной Украины на Евро-2020 благодаря голу Барелли.
Нидерланды – Италия 0:1
Гол: Барелла, 45+1
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Ход игры
Начало матча осталось за сборной Италии, которая контролировала мяч и создала один полумомент, пишет 24 канал. На 13 минуте Барелла нанес дальний удар и мяч после рикошета упал на сетку ворот.
На 17 минуте Спинаццола прорвался левым флангом и загрузил мяч на дальнюю штангу: там Дзаньоло пробил бисеклетой, но не попал. Еще через мгновение острый момент имел Иммобиле.
Нападающий Италии в штрафной качнул защитника и пробил из-под него: мяч пролетел мимо ворот. На 27-й минуте Силлессену вновь пришлось вступать в игру.
Мяч после удара Баррелы срикошетил от Ван Дейка и падал за спину голкиперу. Но тот занял удачную позицию и отвел угрозу.
Первый действительно острый момент у Нидерландов был на 32-й минуте. Вейналдум взял на себя игру и совершил рейд в штрафную итальянцев. Забег хавбека завершился ударом в руки Доннарумми.
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Италия же ответила ударом Инсинье. Хавбек "Наполи" сместился с левого фланга и нанес крученый удар. К сожалению для Лоренцо, мяч снова пролетел мимо ворот.
Уже в компенсированное время к первому тайму Италия добилась своего. Гости развили атаку после вбрасывания из-за боковой линии на левом фланге. Мяч дошел до Иммобиле в штрафной, сделал навес точно на Бареллу. Последний нанес точный удар головой – 1: 0.
После перерыва первый острый момент имел Инсинье. Лоренцо выцеливал в дальний угол, однако Силлессен вытянулся, словно струна и парировал выстрел.
Италия продолжала доминировать на футбольном поле. Зато Нидерланды никак не могли найти свою игру и вынуждены были обороняться.
Из-за усталости итальянских футболистов моменты в их исполнении уже не были так остры. Впрочем, Нидерландам не удавалось провести хотя бы одну позиционную атаку.
Уже в конце матча Нидерланды получили свой шанс вырвать ничью после стандартного положения: Фрэнки Де Йонг пробил головой, но Доннарумма уверенно забрал мяч в руки.
Нидерланды устроили набег, но было уже слишком поздно. Италия победила и возглавила группу 1 сильнейшего дивизиона Лиги наций.
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