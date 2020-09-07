Франция – Хорватия: прогноз букмекеров на матч Лиги наций
Финалисты предыдущего чемпионата мира Франция и Хорватия впервые встретятся после матча в 2018 году. Топ-сборные Европы проведут матч 8-го сентября в рамках Лиги наций. Прогноз букмекеров на матч – читайте на Спорт 24.
Франция – Хорватія: прогноз
Франция и Хорватия по-разному стартовали в Лиге наций, пишет 24 канал. Французы на выезде минимально победили Швецию. Зато Хорватия разгромно уступила Португалии.
Пути Франции и Хорватии пересекались 6 раз: четыре матча выиграли французы и еще дважды была зафиксирована ничья.
Смотрите также: Лига наций: результаты матчей и видео голов 6 сентября
Прогноз Favbet
Очевидным фаворитом поединка является Франция, которая в финале чемпионата мира одолела хорватов со счетом 4:2. Победу подопечных Дидье Дешама в матче с Хорватией оценили коэффициентом 1,53.
Если же победу одержат гости – коэффициент 6,90. Букмекеры предлагают коэффициент 4,30, что игра завершится ничьей.
Прогноз 1xbet
В компании 1xbet фанатам предлагают спрогнозировать, какой футболист отметится забитым голом. Едва ли не самые большие шансы у Килиана Мбаппе из Франции. Его мяч оценен коэффициентом 2,1.
В Хорватии можно выделить нападающего "Хоффенхайма" Андрея Крамарича. Его гол в ворота французов оценен коэффициентом 3,7.