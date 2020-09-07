Финалисты предыдущего чемпионата мира Франция и Хорватия впервые встретятся после матча в 2018 году. Топ-сборные Европы проведут матч 8-го сентября в рамках Лиги наций. Прогноз букмекеров на матч – читайте на Спорт 24.

Франция – Хорватія: прогноз

Франция и Хорватия по-разному стартовали в Лиге наций, пишет 24 канал. Французы на выезде минимально победили Швецию. Зато Хорватия разгромно уступила Португалии.

Пути Франции и Хорватии пересекались 6 раз: четыре матча выиграли французы и еще дважды была зафиксирована ничья.

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Очевидным фаворитом поединка является Франция, которая в финале чемпионата мира одолела хорватов со счетом 4:2. Победу подопечных Дидье Дешама в матче с Хорватией оценили коэффициентом 1,53.

Если же победу одержат гости – коэффициент 6,90. Букмекеры предлагают коэффициент 4,30, что игра завершится ничьей.

Прогноз 1xbet

В компании 1xbet фанатам предлагают спрогнозировать, какой футболист отметится забитым голом. Едва ли не самые большие шансы у Килиана Мбаппе из Франции. Его мяч оценен коэффициентом 2,1.

В Хорватии можно выделить нападающего "Хоффенхайма" Андрея Крамарича. Его гол в ворота французов оценен коэффициентом 3,7.

Матч Франция – Хорватия состоится 8-го сентября. Начало матча в 21:45.