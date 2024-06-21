В пятницу, 21 июня, на Евро-2024 пройдут матчи второго тура в группе D. Центральной станет встреча в Лейпциге, где сборная Нидерландов будет противостоять Франции, пишет 24 Канал.
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Битва за первое место
Обе сборные считались явными фаворитами группы D. Однако первые матчи нанесли немало проблем нидерландцам и французам. Подопечные Кумана смогли вырвать победу над Польшей только в самом конце встречи.
Франции же на помощь вообще прошел автогол Австрии, сами подопечные Дешама не смогли забить сопернику. Тем не менее, все равно именно Нидерланды и Франция являются главными претендентами на первое место.
Де-факто обе команды уже выйдут в плей-офф, если сыграют вничью друг с другом. Впрочем, победитель квартета получит потенциально более слабого соперника в 1/8 финала, поэтому мотивация во встрече достаточная.
На бумаге состав и игра Франции поражают больше, именно ее называют небольшим фаворитом в бою с голландцами. Однако в первом туре "Ле Бле" потеряли Мбаппе, которому разбили нос. Килиан точно пропустит игры групповой стадии.
Также под вопросом и участие Жиру, Чуамени и Салиба, что заставит Дешама применить ротацию. В свою очередь Куман сможет рассчитывать на всех игроков из заявки. Все самые главные потери Нидерланды пережили еще перед началом Евро.
Ориентировочные составы:
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Где смотреть матч
Смотреть онлайн матч Нидерланды – Франция пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.
Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Франция. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.