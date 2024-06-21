У п'ятницю, 21 червня, на Євро-2024 пройдуть матчі другого туру в групі D. Центральною стане зустріч у Лейпцигу, де збірна Нідерландів протистоятиме Франції, пише 24 Канал.

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Битва за перше місце

Обидві збірні вважались явними фаворитами групи D. Проте перші матчі завдали чимало проблем нідерландцям та французам. Підопічні Кумана змогли вирвати перемогу над Польщею лише в самому кінці зустрічі.

Франції ж на допомогу взагалі пройшов автогол Австрії, самі підопічні Дешама не змогли забити супернику. Тим не менш, все одно саме Нідерланди та Франція є головними претендентами на перше місце.

Де-факто обидві команди вже вийдуть у плей-оф, якщо зіграють внічию одна з одною. Втім переможець квартету отримає потенційно слабшого суперника в 1/8 фіналу, тож мотивація у зустрічі достатня.

На папері склад та гра Франції вражають більше, саме її називають невеличким фаворитом у бою з голандцями. Проте у першому турі "Ле Бле" втратили Мбаппе, якому розбили носа. Кіліан точно пропустить ігри групової стадії.

Також під питанням і участь Жиру, Чуамені та Саліба, що змусить Дешама застосувати ротацію. У свою чергу Куман зможе розраховувати на всіх гравців із заявки. Всі найголовніші втрати Нідерланди пережили ще перед початком Євро.

Орієнтовні склади:

Нідерланди: Фербрюгген – Думфріс, де Врей, ван Дейк, Аке – Схаутен, Рейндерс, Веерман – Гакпо, Депай, Сімонс.

Франція: Меньян – Кунде, Упамекано, Конате, Тео Ернандес – Канте, Рабьо – Дембеле, Грізманн, Коман – Тюрам.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Нідерланди – Франція користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Нідерланди – Франція. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.