У вівторок, 25 червня, відбудеться останній тур в групі "D". В столиці Німеччини зустрінуться Нідерланди та Австрія, пише 24 канал.

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Остання боротьба за вихід у плей-оф

25 червня на "Олімпіаштадіоні" зійдуться збірні Нідерландів та Австрії в рамках заключного матчу групового етапу Євро-2024. Цей поєдинок стане справжньою битвою за вихід до плей-офф, адже обидві команди мають шанси на продовження боротьби за трофей.

Збірна Нідерландів, під керівництвом досвідченого Рональда Кумана, наразі є лідеркою турнірної таблиці Групи "D". На цьогорічному Євро-2024 "оранжеві" здобули мінімальну перемогу над Польщею (1:2) та зіграли в нічию з французькою командою (0:0).

Збірна Австрії, очолювана Ральфом Рангніком, також має шанси сенсаційно вийти до плей-офф. У першому матчі групового етапу команда мінімально поступилася збірній Франції (0:1), а в другому розгромила Польщу (1:3).

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Де дивитися матч

Гру Нідерланди – Австрія можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Також цей поєдинок потрапив у список 22-х, які показуватимуть на місцевих телеканалах Суспільного. Стартовий свисток пролунає о 19:00.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Також буде опублікований результат матчу із найнебезпечнішими моментами та голами зустрічі.