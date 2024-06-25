Неожиданность на Евро-2024: Австрия победила Нидерланды и вышла в плей-офф с первого места

На чемпионате Европы 2024 завершился групповой этап в квартете D. Австрийцы сенсационно заняли первое место, опередив не только нидерландцев, но и французов.

Нидерланды – Австрия – 2:3

Голы: Гакпо, 47, Депай, 75 – Мален, 6 (авт.), Шмид, 59, Забитцер, 81

На "Олимпийском" стадионе в Берлине состоялся матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы 2024, в котором встречались сборные Нидерландов и Австрии, пишет 24 Канал.

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Австрия воспользовалась осечкой Франции

Для нидерландцев это был шанс защитить лидерство в турнирной таблице, тогда как австрийцам нужно было набирать очки еще и для того, чтобы точно выйти в 1/8 финала, поэтому обе команды не были лишены турнирной мотивации.

На шестой минуте Австрия вышла вперед благодаря автоголу: Мален на ближней стойке умудрился срезать прострел Прасса с левого фланга в сетку собственных ворот.

Нидерландцы в первом тайме не смогли ответить ничем. Однако уже на старте второй 45-минутки паритет на табло был выровнен: Симонс сыграл до левого фланга штрафной на Гакпо, а тот положил в дальний угол.

Впоследствии Австрия снова забила: Гриллич выполнил подачу с левого фланга от лицевой до центра штрафной, где Шмид в падении точно пробил головой. На это Нидерланды ответили голом Депая.

Казалось, все завершится ничьей, однако за 10 минут до конца основного времени австрийцы забили победный гол. Баумгартнер вырезал передачу к левому флангу штрафной, а Забитцер пробил в ближний угол.

В параллельном матче Франция сенсационно не смогла победить Польшу (1:1) , благодаря чему Австрия вышла в плей-офф с первого места, опередив в турнирной таблице еще и французов.

Нидерланды финишировали третьими, однако наличие четырех очков должно помочь им также выйти в 1/8 финала через рейтинг третьих мест.

Видеообзор матча Нидерланды – Австрия