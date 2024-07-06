Основное время игры завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время команды также не отметились голами, а в серии пенальти победу праздновали французы – 5:3.

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Антирекорд – успеху не помеха

Таким образом, "Ле Бле" снова не смогли забить с игры. Это был пятый подряд поединок на турнире, в котором команда Дешама не отметилась взятием ворот соперника с игры.

Эта серия является самой длинной без забитого мяча в истории чемпионате Европы (стандарты не считаются). Сейчас у французов на Евро 2024 в активе есть только один гол с пенальти, а еще дважды их соперники забивали в собственные ворота.

Интересно. При этом сборная Франции также ни разу не пропустила с игры на Евро-2024, что делает ее выступление на турнире еще более уникальным.

Напомним, что в полуфинале "Ле Бле" встретятся с Испанией. Матч состоится 9 июля и начнется в 22:00.