У середу, 10 липня, відбудеться другий півфінал на чемпіонаті Європи-2024. Путівку у вирішальний матч турніру розіграють Нідерланди та Англія, пише 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Дербі "левів"

Англійська команда продовжує розчаровувати своєю сірою грою на Євро, але все одно залишається серед головних фаворитів турніру. Підопічні Саутгейта досить складно проходять по сітці плей-оф, долаючи суперників у вольовому стилі.

Наприклад, від поразки проти Словаччини Англію врятував пізній диво-гол Беллінгема. А Швейцарію "три леви" пройшли в серії пенальті. Тепер же на британців чекатиме перший суперник з приставкою "топ" на цьому Євро.

Нідерланди багато хто не бачив у півфіналі, але команді Кумана пощастило із сіткою. "Помаранчеві леви" посіли лише третє місце у групі. Втім потрапляння на Румунію можна було вважати вдачею.

Команда Йорданеску була винесена з рахунком 3:0, а у чвертьфіналі Нідерланди здійснили камбек проти Туреччини (2:1). Підопічні Кумана опинились за крок від фіналу крупного турніру, де голандці були лише раз за останні 36 років.

Орієнтовні склади:

Нідерланди: Фербрюгген – Думфріс, Де Врей, ван Дейк, Аке – Схаутен, Рейндерс – Мален, Сімонс, Гакпо – Депай.

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Гуехі, Тріпп'єр – Райс, Мейну – Сака, Беллінгем, Фоден – Кейн.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Нідерланди – Англія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Також зустріч наживо можна буде побачити на регіональних каналах Суспільного. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Нідерланди – Англія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.