Англия близка ко второму подряд выходу в финал Евро: какие шансы у Саутгейта против Нидерландов
Сборная Англии никогда не триумфовала на чемпионатах Европы, поэтому намерена это исправить на текущем турнире. В свою очередь нидерландцы уже совершили прорыв и мечтают о финале Евро в Берлине.
Сборные Нидерландов и Англии будут противостоять во втором матче 1/2 финала Евро-2024. Встреча состоится в Дортмунде в среду, 10 июля, пишет 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
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В шаге от финала
Британцы продолжают разочаровывать невыразительной игрой на Евро, просто остается среди главных фаворитов турнира. Подопечные Саутгейта имеют много проблем с проходом по сетке плей-офф.
В 1/8 финала от поражения против Словакии Англию спас супергол Беллингема в компенсированное время. Швейцарию же "три льва" прошли в серии пенальти. Сейчас же англичан будет ждать первый топ-соперник.
Нидерланды особо не видели на такой поздней стадии, но команде Кумана удалось оказаться в несложной сетке. "Оранжевые" стали лишь третьими группе, что позволило получить в соперники в 1/8 финала Румынию.
Обидчики Украины были разгромлены (3:0), а в четвертьфинале "оранье" совершили камбэк против Турции (2:1). К полуфинальной битве обе команды подходят без кадровых потерь.
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Букмекеры отдают небольшое преимущество в этой паре Англии. Коэффициент на выход "трех львов" в финал составляет 1,83, тогда как Нидерландов – 2,10. Котировки на основное время матча следующие:
- победа Нидерландов – 3,25
- ничья – 2,92
- победа Англии – 2,75
Также эксперты уверены в небольшом количестве голов. На "тотал меньше 2,5" можно поставить лишь за 1,50, тогда как на ТБ – за 2,74. Вероятность серии пенальти составляет 5,00.
Главные претенденты на забитый гол:
- Гарри Кейн (Англия) – 2,50
- Айвен Тони (Англия) – 3,50
- Коди Гакпо (Нидерланды) – 4,00
- Мемфис Депай (Нидерланды) – 4,00
- Фил Фоден (Англия) – 4,50
- Джуд Беллингем (Англия) – 4,50
- Ваут Вегхорст (Нидерланды) – 4,75
- Букайо Сака (Англия) – 5,00
- Доньелл Мален (Нидерланды) – 5,20
- Коул Палмер (Англия) – 5,50
- Эберечи Эзе (Англия) – 5,50
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