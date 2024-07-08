Неудачное выступление сборной Украины на Евро-2024 потянуло за собой много слухов о возможном увольнении нынешнего тренера Сергея Реброва. Сообщают о том, что клубы из ОАЭ интересуются наставником украинской команды и предлагают ему большую зарплату, чем он получает в сборной.

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Ребров в сборной Украины

Сообщают, что на посту главного тренера сборной Сергея Реброва может заменить итальянец Андреа Малдера. До этого итальянский специалист уже работал в тренерском штабе национальной команды. Контракт Реброва с УАФ действителен до чемпионата мира 2026 года.

Это желание президента УАФ? Хочется верить, что нет. Вот сейчас пойди поищи лучшего тренера, чем Ребров. Я не хочу быть адвокатом Реброва, но год назад он сделал сильный шаг. Когда после офигенного контракта в Эмиратах пошел работать за меньшие деньги в сборную. Сейчас за ним также стоит очередь клубов из ОАЭ, Саудовской Аравии. Без работы он точно не останется. Будет ли наша сборная с лучшим тренером – это для меня открытый вопрос,

– написал Бурбас.

В сборной Украины Малдера работал с Андреем Шевченко, он занимал должность аналитика матчей украинской команды. Последним местом работы итальянского специалиста был Брайтон из АПЛ.

Напомним, что ранее была информация о том, что на занять должность президента Украинской ассоциации футбола предлагали Сергею Станиславовичу, а не Андрею Шевченко. Первый матч в Лиге наций сборная Украины сыграет против Албании 7 сентября 2024 года.