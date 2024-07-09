Збірні Нідерландів та Англії протистоятимуть у другому матчі 1/2 фіналу Євро-2024. Зустріч відбудеться у Дортмунді в середу, 10 липня, пише 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.
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За крок від фіналу
Британці продовжують розчаровувати невиразною грою на Євро, просте залишається серед головних фаворитів турніру. Підопічні Саутгейта мають багато проблем із проходом по сітці плей-оф.
В 1/8 фіналу від поразки проти Словаччини Англію врятував супергол Беллінгема у компенсований час. Швейцарію ж "три леви" пройшли в серії пенальті. Зараз же на англійців чекатиме перший топ-суперник.
Нідерланди особливо не бачили на такій пізній стадії, але команді Кумана вдалось опинитись у нескладній сітці. "Помаранчеві" стали лише третіми групі, що дозволило отримати в суперники в 1/8 фіналу Румунію.
Кривдники України були розгромлені (3:0), а у чвертьфіналі "ораньє" здійснили камбек проти Туреччини (2:1). До півфінальної битви обидві команди підходять без кадрових втрат.
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Букмекери віддають невеличку перевагу у цій парі Англії. Коефіцієнт на вихід "трьох левів" у фінал становить 1,83, тоді як Нідерландів – 2,10. Котирування на основний час матчу наступні:
- перемога Нідерландів – 3,25
- нічия – 2,92
- перемога Англії – 2,75
Також експерти впевнені у невеликій кількості голів. На "тотал менше 2,5" можна поставити лише за 1,50, тоді як на ТБ – за 2,74. Вірогідність серії пенальті становить 5,00.
Головні претенденти на забитий гол:
- Гаррі Кейн (Англія) – 2,50
- Айвен Тоні (Англія) – 3,50
- Коді Гакпо (Нідерланди) – 4,00
- Мемфіс Депай (Нідерланди) – 4,00
- Філ Фоден (Англія) – 4,50
- Джуд Беллінгем (Англія) – 4,50
- Ваут Вегхорст (Нідерланди) – 4,75
- Букайо Сака (Англія) – 5,00
- Доньєлл Мален (Нідерланди) – 5,20
- Коул Палмер (Англія) – 5,50
- Еберечі Езе (Англія) – 5,50