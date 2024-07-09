Збірні Нідерландів та Англії протистоятимуть у другому матчі 1/2 фіналу Євро-2024. Зустріч відбудеться у Дортмунді в середу, 10 липня, пише 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

За крок від фіналу

Британці продовжують розчаровувати невиразною грою на Євро, просте залишається серед головних фаворитів турніру. Підопічні Саутгейта мають багато проблем із проходом по сітці плей-оф.

В 1/8 фіналу від поразки проти Словаччини Англію врятував супергол Беллінгема у компенсований час. Швейцарію ж "три леви" пройшли в серії пенальті. Зараз же на англійців чекатиме перший топ-суперник.

Нідерланди особливо не бачили на такій пізній стадії, але команді Кумана вдалось опинитись у нескладній сітці. "Помаранчеві" стали лише третіми групі, що дозволило отримати в суперники в 1/8 фіналу Румунію.

Кривдники України були розгромлені (3:0), а у чвертьфіналі "ораньє" здійснили камбек проти Туреччини (2:1). До півфінальної битви обидві команди підходять без кадрових втрат.

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Букмекери віддають невеличку перевагу у цій парі Англії. Коефіцієнт на вихід "трьох левів" у фінал становить 1,83, тоді як Нідерландів – 2,10. Котирування на основний час матчу наступні:

перемога Нідерландів – 3,25

нічия – 2,92

перемога Англії – 2,75

Також експерти впевнені у невеликій кількості голів. На "тотал менше 2,5" можна поставити лише за 1,50, тоді як на ТБ – за 2,74. Вірогідність серії пенальті становить 5,00.

Головні претенденти на забитий гол:

Гаррі Кейн (Англія) – 2,50

Айвен Тоні (Англія) – 3,50

Коді Гакпо (Нідерланди) – 4,00

Мемфіс Депай (Нідерланди) – 4,00

Філ Фоден (Англія) – 4,50

Джуд Беллінгем (Англія) – 4,50

Ваут Вегхорст (Нідерланди) – 4,75

Букайо Сака (Англія) – 5,00

Доньєлл Мален (Нідерланди) – 5,20

Коул Палмер (Англія) – 5,50

Еберечі Езе (Англія) – 5,50

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