Сборные Нидерландов и Англии будут противостоять во втором матче 1/2 финала Евро-2024. Встреча состоится в Дортмунде в среду, 10 июля, пишет 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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В шаге от финала

Британцы продолжают разочаровывать невыразительной игрой на Евро, просто остается среди главных фаворитов турнира. Подопечные Саутгейта имеют много проблем с проходом по сетке плей-офф.

В 1/8 финала от поражения против Словакии Англию спас супергол Беллингема в компенсированное время. Швейцарию же "три льва" прошли в серии пенальти. Сейчас же англичан будет ждать первый топ-соперник.

Нидерланды особо не видели на такой поздней стадии, но команде Кумана удалось оказаться в несложной сетке. "Оранжевые" стали лишь третьими группе, что позволило получить в соперники в 1/8 финала Румынию.

Обидчики Украины были разгромлены (3:0), а в четвертьфинале "оранье" совершили камбэк против Турции (2:1). К полуфинальной битве обе команды подходят без кадровых потерь.

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Букмекеры отдают небольшое преимущество в этой паре Англии. Коэффициент на выход "трех львов" в финал составляет 1,83, тогда как Нидерландов – 2,10. Котировки на основное время матча следующие:

победа Нидерландов – 3,25

ничья – 2,92

победа Англии – 2,75

Также эксперты уверены в небольшом количестве голов. На "тотал меньше 2,5" можно поставить лишь за 1,50, тогда как на ТБ – за 2,74. Вероятность серии пенальти составляет 5,00.

Главные претенденты на забитый гол:

Гарри Кейн (Англия) – 2,50

Айвен Тони (Англия) – 3,50

Коди Гакпо (Нидерланды) – 4,00

Мемфис Депай (Нидерланды) – 4,00

Фил Фоден (Англия) – 4,50

Джуд Беллингем (Англия) – 4,50

Ваут Вегхорст (Нидерланды) – 4,75

Букайо Сака (Англия) – 5,00

Доньелл Мален (Нидерланды) – 5,20

Коул Палмер (Англия) – 5,50

Эберечи Эзе (Англия) – 5,50

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