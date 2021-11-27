Украина точно не сыграет дома

Сборная Украины попала в так называемый "путь" А. В полуфинале, состоящем из одной игры, Украина сыграет против Шотландии.

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Матч пройдет на поле шотландской сборной. Причина в том, что во время жеребьевки Шотландия была среди сеяных команд, в то время как Украина – среди несеянных. Поэтому Украина первый матч гарантированно должна была играть на выезде.

По итогам жеребьевки победитель пары Шотландия – Украина сыграет финальный матч "пути" А на выезде. Именно в финале, состоящем из одной игры, будет разыграна путевка на ЧМ-2022.

В финале сборная Украины может сыграть против победителя пары Уэльс/Австрия. Таким образом, финальная игра "пути" А состоится на поле Уэльса или Австрии.

Жеребьевка финалов плей-офф отбора на ЧМ-2022

Путь A

Уэльс/Австрия – Шотландия/Украина

Путь B

Россия/Польша – Швеция/Чехия

Путь C

Португалия/Турция – Италия/Северная Македония

Когда матчи

Полуфинальные матчи плей-офф отбора на чемпионат мира пройдут 24 марта 2022 года. Финальные поединки состоятся 29 марта.

Все матчи начнутся в 21:45 по киевскому времени. Путевки на ЧМ-2022 получат три победителя путей A,B,C.