Україна точно не зіграє вдома

Збірна України потрапила до так званого "шляху" А. У півфіналі, який складатиметься з однієї гри, Україна зіграє проти Шотландії.

До теми Італія або Португалія не зіграють у Катарі: результати жеребкування плей-офф відбору на ЧС-2022

Матч відбудеться на полі шотландської збірної. Причина в тому, що під час жеребкування Шотландія була серед сіяних команд, коли Україна – поміж несіяних. Тому Україна перший матч гарантовано мала грати на виїзді.

За підсумками жеребкування переможець пари Шотландія – Україна зіграє фінальний матч "шляху" А на виїзді. Саме у фіналі, який також складатиметься з однієї гри, буде розіграна путівка на ЧС-2022.

У фіналі збірна України може зіграти проти переможця пари Уельс/Австрія. Таким чином, фінальна гра "шляху" А відбудеться на полі Уельсу або Австрії.

Жеребкування фіналів плей-офф відбору на ЧС-2022

Шлях A

Уельс/Австрія – Шотландія/Україна

Шлях B

Росія/Польща – Швеція/Чехія

Шлях C

Португалія/Туреччина – Італія/Північна Македонія

Коли матчі

Півфінальні матчі плей-офф відбору на чемпіонат світу відбудуться 24 березня 2022 року. Фінальні поєдинки мають відбутися 29-го березня.

Всі матчі розпочнуться о 21:45 за київським часом. Путівки на ЧС-2022 отримають три переможці шляхів A,B,C.