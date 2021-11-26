Результаты жеребьевки полуфиналов плей-офф отбора на ЧМ-2022
- Шотландия – Украина
- Уэльс – Австрия
- Россия – Польша
- Швеция – Чехия
- Италия – Северная Македония
- Португалия – Турция
Стоит внимания Украина сыграет против Шотландии в плей-офф отбора на чемпионат мира
Как будут разыграны путевки на ЧМ - 2022 в плей-офф
- На чемпионат мира в Катаре напрямую вышли 10 европейских сборных. Еще три путевки на ЧМ-2022 будут разыграны в раунде плей-офф 24 – 29 марта 2022 года.
- В квалификации принимают участие 12 сборных, которые во время жеребьевки были разделены на две корзины по 6 команд – сеяные и несеяные. Преимущество сеяных заключается в том, что они гарантированно играют полуфинальные матчи дома. Финальные – определила жеребьевка.
- Раунд плей-офф состоит из "пути" A, B, C. В каждом "пути" – по четыре сборные, которые разыграют по одной путевке. Победитель полуфинала выходит в финал своего "пути", победа в котором гарантирует выход на ЧМ-2022.
Результаты жеребьевки финала плей-офф отбора на ЧМ-2022
Путь A
- Победитель пары Шотландия / Украина – победитель пары Уэльс / Австрия
Путь B
- Победитель пары Россия / Польша – победитель пары Швеция/Чехия
Путь C
- Победитель пары Италия / Северная Македония – победитель пары Португалия / Турция