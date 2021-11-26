Первый соперник – Шотландия

По новым правилам плей-офф командам следует пройти двух соперников, чтобы получить путевку на Мундиаль.

Первым соперником для сборной Украины стала Шотландия. Матч пройдет на выезде 24 марта.

Подробнее Украина сыграет против Шотландии в плей-офф отбора на чемпионат мира

Если Украина победит в этом матче, то в финале плей-офф сыграет против победителя пары Уэльс – Австрия. Этот матч состоится 29 марта. Однако место проведения этого матча будет определяться дополнительной жеребьевкой.

Результаты жеребьевки

В общей сложности три путевки на Мундиаль разыграют 12 команд. Поначалу они проведут полуфинальные поединки, а победители встретятся в финале.

Путь A

Победитель пары Шотландия/Украина – Победитель пары Уэльс/Австрия

Путь B

Победитель пары Россия/Польша – Победитель пары Швеция/Чехия

Путь C

Победитель пары Италия/Северная Македония – Победитель пары Португалия/Турция

Победители финалов получат путевки в Катар. Чемпионат мира будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.