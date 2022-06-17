НХЛ запретила хоккеистам везти Кубок Стэнли в Россию и Белоруссию

Россия и Беларусь продолжают страдать в спортивном фронте из-за безумных действий Владимира Путина и Александра Лукашенко. Хоккеисты этих стран, которые выиграют в финале Кубка Стэнли, не смогут привезти трофей домой.

Ограничения не обошли российские хоккеисты

В финале Кубка Стэнли пробились Тампа-Бэй и Колорадо. В составах обеих команд выступают сразу четыре хоккеиста из России, из них трое играют за Тампу.

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Каждый хоккеист команды, победившей в финале, везет кубок в родной город, но в этот раз это точно не смогут сделать спортсмены с российским паспортом.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретила вести чемпионский трофей в одну из двух враждебных стран из-за агрессии в сторону Украины. Российский спорт продолжает падать в бездну.

Кто из России играет в финале Кубка Стэнли

Валерий Ничушкин (Колорадо)

Андрей Василевский (Тампа-Бей)

Никита Кечеров (Тампа-Бэй)

Михаил Сергачев (Тампа-Бэй)

Напомним, ранее эти страны были лишены права на проведение международных турниров, а также участия на чемпионатах мира. У Санкт-Петербурга забрали ЧМ-2023.

16 июня команды уже провели первый матч в серии, закончившийся победой Колорадо после овертайма – 4:3. Счет в серии – 1:0 в пользу Колорадо.

Следующий матч серии к четырем победам состоится 19 июня, Колорадо снова примет Тампу-Бэй на собственной площадке.

Колорадо – Тампа-Бей: видеообзор матча