Санкции продолжаются
Международная федерация хоккея ужесточила санкции против сборных России и Белоруссии. Эти враждебные страны не смогут выступить на чемпионате мира по хоккею-2023.
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Отметим, что сам турнир должен был состояться в России в Санкт-Петербурге. Однако IIHF сразу же отреагировала на полномасштабное вторжение и отняла у РФ это право.
Международная федерация перенесла мировое первенство в Финляндию и Латвию. Хозяевами чемпионата объявлены Тампере и Рига.
В феврале сообщалось, что РФ и Беларусь не смогут участвовать в международных турнирах до сентября.
Из-за полномасштабной войны на территории Украины, которую развязала Россия, IIHF исключила представителей враждебных стран (Россию и Беларусь) из чемпионата мира этого года. Однако это произошло только после давления хозяйки турнира Финляндии и общественности. Федерация долго избегала слова "война" и не торопилась отбирать у России право на проведение ЧМ в Санкт-Петербурге.
Также у России отобрали право на проведение Молодежного чемпионата мира 2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.
В марте латвийская хоккейная федерация приняла решение, чтобы в национальном чемпионате больше не выступали игроки с российскими и белорусскими паспортами.
Поддержка чешских фанатов
- Чешские болельщики поддержали Украину на ЧМ-2022 по хоккею, который продолжается в Финляндии.
- Поклонник по хоккею этой страны решили поддержать Украину и принесли с собой сине-желтое знамя.
- Однако организаторы его сняли. Мол, все флаги не участвующих команд запрещены. Однако фаны не растерялись и придумали оригинальный выход из ситуации.
- Они заменили флаг на баннер, где было написано: "представьте синий и желтый цвета".