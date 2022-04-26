Последствия для России после нападения на Украину

Международная федерация хоккея продолжает отстранять Россию от хоккейных состязаний. Теперь из-под носа вражеской страны забрали чемпионат мира-2023, который должен был состояться в России с 5 по 21 мая.

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Престижные хоккейные состязания должен был принимать Санкт-Петербург. Интересно, что именно у этого города "украли" финал Лиги чемпионов по футболу.

Кто будет новой страной-хозяйкой чемпионата мира-2023 по хоккею будет определен на конгрессе IIHF (с 23 по 29 мая).

В Федерации убеждены, что сборные и официальные представители не будут иметь полной безопасности при передвижении страной-агрессора на соревнованиях.