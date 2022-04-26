Последствия для России после нападения на Украину
Международная федерация хоккея продолжает отстранять Россию от хоккейных состязаний. Теперь из-под носа вражеской страны забрали чемпионат мира-2023, который должен был состояться в России с 5 по 21 мая.
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Престижные хоккейные состязания должен был принимать Санкт-Петербург. Интересно, что именно у этого города "украли" финал Лиги чемпионов по футболу.
Кто будет новой страной-хозяйкой чемпионата мира-2023 по хоккею будет определен на конгрессе IIHF (с 23 по 29 мая).
В Федерации убеждены, что сборные и официальные представители не будут иметь полной безопасности при передвижении страной-агрессора на соревнованиях.
- Напомним, что ранее сборные России и Беларуси были отстранены от международных хоккейных турниров на неопределенный срок. Так Федерация отреагировала на полномасштабное вторжение России в Украину.
- Также у России отобрали право на проведение Молодежного чемпионата мира 2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.