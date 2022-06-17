Ограничения не обошли российские хоккеисты
В финале Кубка Стэнли пробились Тампа-Бэй и Колорадо. В составах обеих команд выступают сразу четыре хоккеиста из России, из них трое играют за Тампу.
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Каждый хоккеист команды, победившей в финале, везет кубок в родной город, но в этот раз это точно не смогут сделать спортсмены с российским паспортом.
Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретила вести чемпионский трофей в одну из двух враждебных стран из-за агрессии в сторону Украины. Российский спорт продолжает падать в бездну.
Кто из России играет в финале Кубка Стэнли
- Валерий Ничушкин (Колорадо)
- Андрей Василевский (Тампа-Бей)
- Никита Кечеров (Тампа-Бэй)
- Михаил Сергачев (Тампа-Бэй)
Напомним, ранее эти страны были лишены права на проведение международных турниров, а также участия на чемпионатах мира. У Санкт-Петербурга забрали ЧМ-2023.
16 июня команды уже провели первый матч в серии, закончившийся победой Колорадо после овертайма – 4:3. Счет в серии – 1:0 в пользу Колорадо.
Следующий матч серии к четырем победам состоится 19 июня, Колорадо снова примет Тампу-Бэй на собственной площадке.
Колорадо – Тампа-Бей: видеообзор матча