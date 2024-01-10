Не только Усик: еще один боксер настаивает на реванше с Фьюри

В настоящее время британский боксер Тайсон Фьюри готовится к поединку с Александром Усиком. Допускается, что чемпиона с первого раза определить не удастся, ведь в контракте условие о реванше.

Однако на Фьюри нацелился еще один боксер. Речь идет о его предыдущем сопернике Франсисе Нганне.

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Нганну настаивает на реванше с Фьюри

Франсис Нганну рассчитывает на реванш. Однако это сражение состоится после того, как британец выяснит отношения с Александром Усиком, с которым у британца должно быть два боя.

"Реванш с Фьюри состоится. Пока он сразится с Усиком, у меня появилась возможность выйти на Энтони Джошуа. Но я жду Фьюри после его боя с Усиком. Правда, там есть шанс, что они сразу же проведут реванш . Но ничего страшного", – сказал Нганну.

Последний бой Фьюри

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей. Сообщалось, что британец получил два рассечения в бою с эксчемпионом UFC.

Усык последний бой провел 27 августа в польском Вроцлаве. Украинец нокаутировал Даниэля Дюбуа в 9-м раунде и защитил чемпионские титулы.

Бой между Усиком и Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте состоится 17 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.