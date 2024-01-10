Однак на Ф'юрі націлився ще один боксер. Йдеться про його попереднього суперника Франсіса Нганну.

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Нганну наполягає на реванші з Ф'юрі

Франсіс Нганну розраховує на реванш. Однак цей бій відбудеться після того, як британець з'ясує стосунки з Олександром Усиком, з яким у британця має бути два бої.

"Реванш з Ф'юрі відбудеться. Поки він битиметься з Усиком, у мене з'явилася можливість вийти на Ентоні Джошуа. Але я чекаю на Ф'юрі після його бою з Усиком. Щоправда, там є шанс, що вони одразу ж проведуть реванш. Але нічого страшного", – сказав Нганну.

До слова. У контракті про бій Усика та Ф'юрі допускається реванш, але за однієї умови – боксери повинні продемонструвати видовищний поєдинок.

Останній бій Ф'юрі