Россиянин рассказал, что встречался с Усиком, когда они были в любительском боксе. Само сражение произошло в России.
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Россиянин вспомнил бой с Усиком
"Тогда мой вес был всего 83 килограмма. Никогда не боксировал в весе 90 кг. У нас был еще один поединок среди любителей. Сражались в России в весе 81 килограмм, я победил Усика в первый день соревнований. Вы знаете Александра, он очень хорошо выполняет свою работу. Что могу сказать – он молодец", – сказал Бетербиев.
Что касается поединка Усик – Фьюри, то российский боксер считает, что победу одержит британец. Однако все будет зависеть от подготовки, добавил он.
Перед боем Усика с Джошуа я говорил, что Энтони победит. Ставил на него, потому что он настоящий тяжеловес, а не боксер тяжелого веса. В этом большая разница. , но кто подготовится лучше – тот и победит», – добавил Бетербиев.
Что известно о бое Усик – Фьюри
- Бой между Усиком и Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте состоится 17 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
- Сначала планировали провести бой 23 декабря, но он был перенесен, поскольку Фьюри потребовал больше времени для подготовки после встречи с Фрэнсисом Нганну в конце октября.
- Андеркард боя Усик – Фьюри будет включать в себя два выдающихся поединка. Первый бой – между чемпионом мира IBF во втором полулегком весе Джо Кординой из Уэльса и чемпионом по версии IBO Энтони Какаче из Северной Ирландии. Второй бой – между бывшим чемпионом мира в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и непобедимым шведом Робином Сафаром.