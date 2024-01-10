Однако на Фьюри нацелился еще один боксер. Речь идет о его предыдущем сопернике Франсисе Нганне.

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Нганну настаивает на реванше с Фьюри

Франсис Нганну рассчитывает на реванш. Однако это сражение состоится после того, как британец выяснит отношения с Александром Усиком, с которым у британца должно быть два боя.

"Реванш с Фьюри состоится. Пока он сразится с Усиком, у меня появилась возможность выйти на Энтони Джошуа. Но я жду Фьюри после его боя с Усиком. Правда, там есть шанс, что они сразу же проведут реванш . Но ничего страшного", – сказал Нганну.

К слову. В контракте о бое Усика и Фьюри допускается реванш, но при одном условии – боксеры должны продемонстрировать зрелищный поединок.

Последний бой Фьюри