Однако на Фьюри нацелился еще один боксер. Речь идет о его предыдущем сопернике Франсисе Нганне.
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Нганну настаивает на реванше с Фьюри
Франсис Нганну рассчитывает на реванш. Однако это сражение состоится после того, как британец выяснит отношения с Александром Усиком, с которым у британца должно быть два боя.
"Реванш с Фьюри состоится. Пока он сразится с Усиком, у меня появилась возможность выйти на Энтони Джошуа. Но я жду Фьюри после его боя с Усиком. Правда, там есть шанс, что они сразу же проведут реванш . Но ничего страшного", – сказал Нганну.
Последний бой Фьюри
- Фьюри победил Нганну раздельным решением судей. Сообщалось, что британец получил два рассечения в бою с эксчемпионом UFC.
- Усык последний бой провел 27 августа в польском Вроцлаве. Украинец нокаутировал Даниэля Дюбуа в 9-м раунде и защитил чемпионские титулы.
- Бой между Усиком и Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте состоится 17 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.