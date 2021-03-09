Во вторник, 9 марта, стартуют ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Поэтому определятся команды, которые продолжат борьбу за трофей, и неудачники турнира. О шансах каждой из команд – в обзоре Спорт 24.

Боруссия (Д) – Севилья. Вторник, 9 марта, 22:00

Первый матч – 3:2

Боруссия – команда, которая может сама создать себе проблемы, и сама их преодолеть. Так удается не всегда, но скучать на матчах "джемов" не придется. Это доказал и матч против Севильи, где команда победила, а Холанд оформил дубль.

Нападающий оформил дубль и в матче против Баварии в чемпионате. Вот только на его два гола у мюнхенцев нашелся более грозный ответ – Левандовский оформил хет-трик, еще один гол забил Горетцка.

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Но у Севильи еще хуже ситуация – после матча против Боруссии команда выиграла игру против Осасуны, после чего трижды подряд проиграла. Дважды – Барселоне. При чем команда уступила в полуфинале Кубка Испании после домашней победы 2:0 в первом матче.

Такой расклад делает Боруссию не то чтобы фаворитом матча. Но шансы на проход в следующий раунд у немецкой команды значительно выше.

Прогноз Favbet

Победа Боруссии – 2,23

Ничья – 3,65

Победа Севильи – 3,35

Проход Боруссии – 1,17

Проход Севильи – 6,4

Ювентус – Порту. Вторник, 9 марта, 22:00

Первый матч – 2:1

Результат первого матча в Португалии стал в определенной степени неожиданностью. Особенно учитывая то, что к голам в ворота Ювентуса привели грубые ошибки в защите. Но впереди матч в Турине, и на своем стадионе "старая сеньора" остается грозной силой. Да и забитый гол на выезде в такой паре значительно облегчает работу.

Проблемой для туринцев может стать отсутствие ряда ключевых игроков – Данилу, Бентанкура, де Лигта и Дибалы.

Прогноз Favbet

Победа Ювентуса – 1,46

Ничья – 4,8

Победа Порту – 7,2

Проход Ювентуса – 1,56

Проход Порту – 2,58

Но поражение в первом матче пошатнуло шансы Ювентуса одержать победу в Лиге чемпионов. В букмекерской компании Favbet шанс итальянской команды добыть трофей оценили коэффициентом 18.

ПСЖ – Барселона. Среда, 10 марта, 22:00

Первый матч – 4:1

Этот матч ожидается едва ли не больше всего на стадии 1/8 финала. Все из-за результата первого матча, в котором Барселона была разгромлена дома 1:4. Мбаппе в этом матче оформил хет-трик, а "блаугранас" сумела ответить лишь голом Месси с пенальти.

В 2017 году Барселона сумела пройти ПСЖ после поражения 4:0 в первом матче. Но тогда команда проиграла в Париже, а уже дома совершила невероятный камбэк 6:1. В этот раз как минимум четыре раза надо забивать на выезде. И не пропускать, с чем у Барселоны иногда возникает проблема. Хотя после этого поражения за пять матчей "сине-гранатовые" пропустили лишь один раз от Кадиса, а последние четыре матча выиграли, не пропустив ни разу.

Но и ПСЖ тоже славится своим нападением, выиграв три последних матча с общим счетом 8:0. И лишь поражение от Монако в домашнем матче несколько "выбивается" из общей колеи.

Прогноз Favbet

Победа ПСЖ – 2,34

Ничья – 4,05

Победа Барселоны – 2,81

Проход Барселоны – 19

Стоит добавить, что после победы в первом матче, букмекеры перестали принимать ставки на проход ПСЖ в четвертьфинал.

Что касается шансов парижского клуба победить в Лиге чемпионов, то он оценен коэффициентом 6,2. Барселона среди главных аутсайдеров – коэффициент 121 на их победу в турнире. Больший коэффициент лишь на Лацио, проигравшем Баварии в домашнем матче с аналогичным счетом 1:4 – 401.

Ливерпуль – РБ Лейпциг. Среда, 10 марта, 22:00

Первый матч – 2:0.

Ливерпуль терпит крах – команда проиграла шесть подряд матчей на домашнем стадионе, что не было с ней никогда в истории. "Красные" уже выбыли из борьбы за чемпионство в Англии. Так что едва ли не единственный шанс на трофей – Лига чемпионов. Тут дело пока обстоит не так критично. Первый матч против РБ Лейпциг они выиграли 2:0. Правда этот матч состоялся не в Германии, а в Будапеште из-за карантина. Здесь же состоится и ответный матч.

Что касается "красных быков", то команда мощно выглядит в чемпионате Германии – шесть подряд побед в Бундеслиге и борьба за чемпионство. Но на международном уровне этого мало.

Прогноз Favbet

Победа Ливерпуля – 2,42

Ничья – 3,7

Победа РБ Лейпциг – 3,05

Проход Ливерпуля – 1,15

Проход Порту – 7,1

Несмотря на то, что РБ Лейпциг проиграл всего 0:2 в первом матче, да и вторая игра состоится на нейтральном поле, их шанс победить в Лиге чемпионов довольно мизерный – коэффициент 121. Ливерпуль же получил коэффициент 7,5, что является четвертым среди всех команд.