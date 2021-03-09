Неймовірний камбек Барселони, шанс Ювентуса та прохід Ліверпуля: анонс матчів Ліги чемпіонів
У вівторок, 9 березня, стартують матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Відтак визначаться команди, які продовжать боротьбу за трофей, і невдахи турніру. Про шанси кожної з команд – в огляді Спорт 24.
Джерело:24 канал
Боруссія (Д) – Севілья. Вівторок, 9 березня, 22:00
Перший матч – 3:2
Боруссія – команда. яка може сама створити собі проблеми, і сама їх здолати. Так вдається не завжди, але сумувати на матчах "джемів" не доведеться. Це довів і матч проти Севільї, де команда перемогла, а Голанд оформив дубль.
Нападник оформив дубль і в матчі проти Баварії в чемпіонаті. От тільки на його два голи в мюнхенців знайшлася більш грізна відповідь – Левандовські оформив хет-трик, ще один гол забив Горетцка.
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Але в Севільї ще гірша ситуація – після матчу проти Боруссії команда виграла гру проти Осасуни, після чого тричі поспіль програла. Двічі – Барселоні. При чому поступилася команда у півфіналі Кубка Іспанії після домашньої перемоги 2:0 в першому матчі.
Такий розклад робить Боруссію не те щоб фаворитом матчу. Але шанси на прохід у наступний раунд у німецької команди значно вищі.
Ювентус – Порту. Вівторок, 9 березня, 22:00
Перший матч – 2:1
Результат першого матчу в Португалії став до певної міри несподіванкою. Особливо зважаючи на те, що до голів у ворота Ювентуса призвели грубі помилки в захисті. Але попереду матч в Турині, і на своєму стадіоні "стара сеньйора" залишається грізною силою. Та й забитий гол на виїзді в такій парі значно полегшує роботу ком
Проблемою для туринців може стати відсутність ряду ключових гравців – Данілу, Бентанкура, Де Лігта та Дібали.
Але поразка в першому матчі похитнула шанси Ювентуса здобути перемогу в Лізі чемпіонів. У букмекерській компанії Favbet шанс італійської команди здобути трофей оцінили коефіцієнтом 18.
ПСЖ – Барселона. Середа, 10 березня, 22:00
Перший матч 4:1
Цей матч очікується чи не найбільше на стадії 1/8 фіналу. Все через результат першого матчу, в якому Барселона була розгромлена вдома 1:4. Мбаппе у цьому матчі оформив хет-трик, а "блаугранас" зуміла відповісти лише голом Мессі з пенальті.
У 2017 році Барселона зуміла пройти ПСЖ після поразки 4:0 в першому матчі. Але тоді команда програла в Парижі, а вже вдома здійснила неймовірний камбек 6:1. Цього разу як мінімум чотири рази треба забивати на виїзді. І не пропускати, з чим в Барселоні іноді виникає проблема. Хоча після цієї поразки за п'ять матчів "синьо-гранатові" пропустили лише один раз ві Кадіса, а останні чотири матчі виграли, не пропустивши жодного разу.
Але й ПСЖ теж славиться своїм нападом, вигравши три останні матчі із загальним рахунком 8:0. І лише поразка від Монако в домашньому матчі дещо "вибивається" із загальної колії.
Варто додати, що після перемоги в першому матчі, букмекери перестали приймати ставки на прохід ПСЖ у чвертьфінал.
Щодо шансів паризького клубу перемогти в Лізі чемпіонів, то він оцінений коефіцієнтом 6,2. Барселона серед головних аутсайдерів – коефіцієнт 121 на їх перемогу в турнірі. Більший коефіцієнт лише на Лаціо, який програв Баварії в домашньому матчі з аналогічним рахунком 1:4 – 401.
Ліверпуль – РБ Лейпциг. Середа, 10 березня, 22:00
Перший матч 2:0.
Ліверпуль зазнає краху – команда програла шість поспіль матчів на домашньому стадіоні, що не було з нею ніколи в історії. "Червоні" вже вибули з боротьби за чемпіонство в Англії. Тож чи не єдиний шанс на трофей – Ліга чемпіонів. Тут справа поки йде не так критично. Перший матч проти РБ Лейпциг вони виграли 2:0. Правда цей матч відбувся не в Німеччині, а в Будапешті через карантин. Тут же відбудеться і матч-відповідь.
Щодо "червоних биків", то команда потужно виглядає в чемпіонаті Німеччини – шість поспіль перемог в Бундеслізі та боротьба за чемпіонство. Але на міжнародному рівні цього мало.
Попри те, що РБ Лейпциг програв лише 0:2 в першому матчі, та й друга гра відбудеться на нейтральному полі, їх шанс тріумфувати в Лізі чемпіонів доволі мізерний – коефіцієнт 121. Ліверпуль же отримав коефіцієнт 7,5, що є четвертим серед всіх команд.
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