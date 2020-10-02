1 октября "Копенгаген" на своем поле принимал "Риеку" в матче плей-офф Лиги Европы. Единственный гол во встрече забил "Копенгаген", но в собственные ворота.

Команды активно начали поединок, а счет матча был открыт на 20-й минуте. Футболисты хозяев проводили атаку, но защита "Риеки" ликвидировала опасность и перевела мяч в центр поля, пишет 24 канал.

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Невероятный автогол

Один из игроков "Риеки" перехватил мяч и стремительно побежал в штрафную соперника. Защитники вместо того, чтобы помешать сопернику забить, столкнулись и дружно упали на газон.

Андрияшевич элегантно решил перебросить голкипера, но мяч попал в перекладину. Казалось, что ничего опасного в этой атаке уже не будет, но мяч от защитника "Копенгагена" Анкерсена рикошетом попал в сетку ворот хозяев – 0:1.

Этот мяч стал первым и единственным во встрече. В групповой раунд Лиги Европы дальше вышла хорватская "Риека".

Безумный автогол игрока "Копенгагена" смотрите видео