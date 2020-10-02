1 жовтня "Копенгаген" на власному полі приймав "Рієку" у матчі плей-офф Ліги Європи. Єдиний гол у зустрічі забив "Копенгаген", але у власні ворота.

Команди активно розпочали поєдинок, а рахунок матчу був відкритий на 20-й хвилині. Футболісти господарів проводили атаку, але захист "Рієки" ліквідував небезпеку та перевів м'яч у центр поля, пише 24 канал.

Варто побачити: "Мілан" вийшов у груповий етап ЛЄ завдяки перемозі у серії з 24 післяматчевих пенальті: відео

Неймовірний автогол

Один із гравців "Рієки" перехопив м'яч та стрімко побіг до штрафного майданчика суперника. Захисники замість того, щоб завадити супернику забити, вдарились один об одного на дружно впали на газон.

Андріяшевіч елегантно вирішив перекинути голкіпера, але м'яч влучив у поперечину. Здавалось, що нічого небезпечного у цій атаці вже не буде, але м'яч від захисника "Копенгагена" Анкерсена рикошетом потрапив у сітку воріт господарів – 0:1.

Цей м'яч став першим та єдиним у зустрічі. У груповий раунд Ліги Європи далі вийшла хорватська "Рієка".

Шалений автогол гравця "Копенгагена" дивіться відео