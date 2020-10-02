1 октября "Милан" в матче плей-офф Лиги Европы сыграть против "Риу Аве". Победителя во встрече определили благодаря серии послематчевых пенальти, которая состояла из 24 ударов.

Риу Аве – Милан 2:2 ( по пен. 8:9)

Голы: Жералдеш, 72, Желсон, 91 – Салемакерс, 51, Чахханоглу, 120+2 (п)

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Безголевое начало

Команды с первых минут пошли в атаку, но острее были футболисты гостей. Штрафной с перспективного расстояния исполнил Эрнандес. Он пробил по воротам, но мяч пролетел мимо стойки.

Чалханоглу попытался найти навесной передачей одного из партнеров по команде, но защита соперника сохранила бдительность и ликвидировала опасность.

Доннарумма исполнил блестящий сейв. Мане легко обвел защитников и сильно пробил со средней дистанции. Мяч летел в угол ворот, но на его пути встал голкипер. Первый тайм завершился безголевой ничьей – 0:0.

Безумная серия пенальти

В дебюте второй части игры голом отметились гости. Мяч отскочил за пределы штрафной, где его подхватил Салемакерс. Он долго не раздумывал и блестяще пробил в ворота – голкипер Ксешек оказался неспособным дотянуться до мяча и счет изменился на 0:1.

В середине второго тайма хозяева сравняли счет. Пиазон отдал пас партнеру по команде, которым оказался Жералдеш, тот ударом в одно касание отправил мяч под перекладину – 1:1.

Команды не смогли определить более сильного в основное время, поэтому футболистов ждали два дополнительных тайма по 15 минут. Не успел арбитр просвистеть, как хозяева вышли вперед в счете. Желсон первым добрался до мяча в штрафной и переиграл голкипера – 2:1.

Далее футболисты "Милана" изо всех сил пошли в атаку, чтобы сравнять счет. Беннасер исполнил штрафной, направив мяч под перекладину. Привратник Ксешек выдал красивый сэйв.

Эрнандес упустил перспективный момент, сыграв на добивании неподалеку штрафной. Он пробил по центру ворот, но снова голкипер выдал хороший сейв.

На 120+1 минуте игроки соперника утверждали, что Боревкович сыграл рукой в штрафной площадке, арбитр назначил пенальти, а футболист "Риу Аве" покинул поле за вторую желтую карточку, которая автоматически превратилась в красную.

Чалханоглу отправил мяч в левый угол ворот мимо руки, которую выставил Ксеше – 2:2. Далее команды ждала послематчевая серия пенальти. Такой серии болельщики футбола не видели давно.

24 удара в исполнении футболистов, 7 из которых были мимо ворот. Участие в пробивании 11-метровых ударов приняли и голкиперы команд. Сначала команды выполнили семь успешных ударов, но потом началось самое интересное. В составе "Милана" нервы не выдержали у Коломбо, голкипера Доннаруммы и Беннасера. У гоподаров Монте, голкипер Ксеше, Жералдеш и Сантос не смогли метко пробить свои удары.

Результат серии пенальти – 8: 9 в пользу "Милана".

Риу Аве – Милан видеообзор серии пенальти