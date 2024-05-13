Перша ракетка України здобула впевнену перемогу у двох сетах з рахунком 6:3, 6:3. Цей результат дозволив Еліні Світоліній продовжити свою неймовірну серію в матчах проти росіянок, яка триває з початку повномасштабного вторгнення.

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100-відсотковий результат

Уродженка Одеси вісім разів зустрічалася з "нейтральними" представницями Росії та перемогла в кожному з них. Ба більше, українка за цей час віддала лише 2 сети.

Усі результати Світоліної проти росіянок після 24 лютого 2022 року

Монтеррей, березень 2022: Анастасія Потапова – 6:2, 6:1

Страсбург, травень 2023: Варвара Грачова – 6:3, 6:4

Страсбург, травень 2023: Анна Блінкова – 6:2, 6:3

Ролан Гаррос, червень 2023: Анна Блінкова – 2:6, 6:2, 7:5

Ролан Гаррос, червень 2023: Дар'я Касаткіна – 6:4, 7:6

Вашингтон, серпень, 2023: Дар'я Касаткіна – 6:2, 6:2

US Open, серпень 2023: Анастасія Павлюченкова – 5:7, 6:4, 6:4

Рим, травень 2024: Анна Калінская – 6:3, 6:3

Після чергового переможного поєдинку Еліна прокоментувала вихід у наступне коло турніру.

"Дуже подобається тут грати, особливо нічні сесії, це справді щось особливе. Так багато чудових спогадів. Щоразу, коли виходжу на центральний корт, згадую усі важкі матчі, які провела тут.

Чесно кажучи, минулого разу я тут грала не дуже добре. Але все одно, знаєте, було приємно зіграти тут такий великий турнір, отримати відчуття важливого змагання. Думаю, важливо дотримуватися своєї гри. Знаю, що можу добре зіграти тут. Намагаюся черпати із цього впевненість", – заявила Світоліна.

Цікаво. Еліна Світоліна двічі тріумфувала на Мастерсі в Римі (2017, 2018). Жодна з чинних тенісисток не може похизуватися таким досягненням.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу Еліна Світоліна зустрінеться з ще однією "нейтральною" тенісисткою, але з Білорусі. Їй протистоятиме друга ракетка світу Арина Сабалєнко, яка в попередньому колі переграла Даяну Ястремську. Матч відбудеться 13 травня та розпочнеться не раніше 21:30.