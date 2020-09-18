Во втором квалификационном раунде лиги Европы произошло немало сенсационных побед. Одна из них – грузинского "Локомотива" над российским "Динамо". Голы в этом матче вызвали невероятные эмоции в грузинских комментаторов.

Несмотря на войну России против Грузии, УЕФА не разводит грузинские и российские клубы в еврокубках. Поэтому во втором раунде квалификации в соперники тбилисскому "Локомотиву" выпало московское "Динамо".

Примечательно Таблица коэффициентов УЕФА: сенсационный "Колос" помог сократить отставание от Турции

В России все были уверены в победе "Динамо". Особенно если сравнивать стоимость игроков команд. По данным портала Transfermarkt, все игроки "Локомотива" стоят 3,83 миллиона евро. В российской команды цена в 15,5 раза выше – 59,35 миллиона евро.

Однако игроки грузинской команды в очередной раз доказали, что не деньги играют в футбол.

Особенно голам в ворота московского "Динамо" радовались комментаторы матча. Грузинские журналисты не сдерживали эмоций, когда забивали Сихарулидзе и Гавашелишвили. А также когда Мамардашвили сделал два невероятных сейва.

Видеообзор матча Локомотив – Динамо в Лиге Европы

Добавим, что в этом матче сыграл украинец. Защитник Иван Ордец выступает за московское "Динамо".

В составе "Локомотива" же выступили игроки, которые в свое время играли в УПЛ – Ника Сандохадзе и Александр Кобахидзе.