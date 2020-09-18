У другому кваліфікаційному раунді ліги Європи відбулося чимало сенсаційних перемог. Одна з них – грузинського "Локомотива" над російським "Динамо". Голи у цьому матчі викликали неймовірні емоції в грузинських коментаторів.

Попри війну Росії проти Грузії, УЄФА не розводить грузинські та російські клуби в єврокубках. Тож у другому раунді кваліфікації в суперники тбіліському "Локомотиву" випало московське "Динамо".

Варте уваги Таблиця коефіцієнтів УЄФА: сенсаційний "Колос" допоміг скоротити відставання від Туреччини

У Росії всі були впевнені в перемозі "Динамо". Особливо якщо порівнювати вартість гравців команд. За даним порталу Transfermarkt, усі гравці "Локомотива" коштують 3,83 мільйона євро. У російської команди ціна у 15,5 раза вища – 59,35 мільйона євро.

Однак гравці грузинської команди вкотре довели, що не гроші грають у футбол.

Особливо голам у ворота московського "Динамо" раділи коментатори матчу. Грузинські журналісти не стримували емоцій, коли забивали Сіхарулідзе та Гавашелішвілі. А також коли Мамардашвілі зробив два неймовірні сейви.

Відеоогляд матчу Локомотив – Динамо в Лізі Європи

Додамо, що в цьому матчі зіграв українець. Захисник Іван Ордець виступає за московське "Динамо".

У складі "Локомотива" ж виступили гравці, які свого часу грали в УПЛ – Ніка Сандохадзе та Олександр Кобахідзе.