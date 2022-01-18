Невакцинированные футболисты Реала и Челси рискуют не сыграть в Лиге чемпионов

Реал и Челси могут столкнуться с кадровыми проблемами в Лиге чемпионов из-за карантинных ограничений во Франции. Оба клуба в 1/8 финала сыграют против французских команд.

УЕФА не будет заступаться за клубы

Реал 15 февраля сыграет на выезде против ПСЖ, а Челси 16 марта приедет в гости в Лилль. За "Реал" и "Челси" не смогут сыграть невакцинированные футболисты.

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Причина в том, что во Франции на законодательном уровне обязали всех спортсменов, участвующих в соревнованиях на территории страны, привиться от коронавируса.

Наставник Челси Томас Тухель намекал, что в команде до сих пор не все футболисты вакцинировались. По его мнению, это личный выбор каждого.

В то же время в Реале в декабре 2021-го была вспышка COVID-19.

В ситуацию не намерен вмешиваться и УЕФА. В союзе не собираются идти против местных законов о вакцинации.