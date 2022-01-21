Неутешительные новости: Гвардиола наконец рассказал о состоянии здоровья Зинченко после COVID-19

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о кадровой ситуации накануне дуэли с Саутгемптоном в 23-м туре АПЛ. Специалист вспомнил и об Александре Зинченко.

Гвардиола сообщил, что украинец не сможет помочь МанСити в матче 23 тура АПЛ.

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"Рияд Марез имеет неделю отдыха. Ожидаем его возвращения позже. Натан Аке готов к поединку, а вот Александр Зинченко – нет. Отпуск после Саутгемптона? Мы говорили с клубом о поездке в Абу-Даби, но с вирусом ехать опасно. Решили, что каждый поедет сам с семьей или друзьями", – сказал Пеп.

Зинченко перенес ковид

1 января Зинченко сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего пропустил три последних игры своей команды: против Арсенала в АПЛ (2:1), Суиндон Таун (4:1) в 1/32 финала Кубка Англии и поединок чемпионата против Челси (1:0).

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити намерен предложить Зинченко новый контракт. Текущее соглашение украинца с клубом действует до лета 2024 года.

Александр Зинченко в этом сезоне отыграл за Манчестер Сити во всех турнирах 12 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Поединок Саутгемптон – Манчестер Сити состоится 22 января. Начало – 17:00 по киевскому времени.