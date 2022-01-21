Неутешительные новости: Гвардиола наконец рассказал о состоянии здоровья Зинченко после COVID-19
21 января 2022 , 17:41Читати новину українською
Источник:ФК Манчестер Сити
Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о кадровой ситуации накануне дуэли с Саутгемптоном в 23-м туре АПЛ. Специалист вспомнил и об Александре Зинченко.
Гвардиола сообщил, что украинец не сможет помочь МанСити в матче 23 тура АПЛ.
К слову Один из лидеров Ла Лиги неожиданно заинтересовался трансфером Зинченко
"Рияд Марез имеет неделю отдыха. Ожидаем его возвращения позже. Натан Аке готов к поединку, а вот Александр Зинченко – нет. Отпуск после Саутгемптона? Мы говорили с клубом о поездке в Абу-Даби, но с вирусом ехать опасно. Решили, что каждый поедет сам с семьей или друзьями", – сказал Пеп.Поединок Саутгемптон – Манчестер Сити состоится 22 января. Начало – 17:00 по киевскому времени.
Зинченко перенес ковид
- 1 января Зинченко сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего пропустил три последних игры своей команды: против Арсенала в АПЛ (2:1), Суиндон Таун (4:1) в 1/32 финала Кубка Англии и поединок чемпионата против Челси (1:0).
- Ранее сообщалось, что Манчестер Сити намерен предложить Зинченко новый контракт. Текущее соглашение украинца с клубом действует до лета 2024 года.
- Александр Зинченко в этом сезоне отыграл за Манчестер Сити во всех турнирах 12 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.