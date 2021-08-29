Красная звезда 28 августа играла с Балтикой. Во время матча 23-летний голкипер столкнулся с нападающим сопернической команды. В результате Шишмарев серьезно травмировался.

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Медики час боролись за жизнь футболиста

Врачи оперативно оказали помощь вратарю. Они в течение часа пытались спасти Шишмарева, но тщетно.

Врач, который оказывал помощь рассказал, что у Шишмарева запал язык, он задохнулся.

В Калининградской областной федерации футбола выразили соболезнования родным и близким умершего. Пообещали покрыть расходы на организацию похорон.

Похожая ситуация была в Москве

Матч Любительской футбольной лиги в Москве 26 июня 2021 года закончился трагедией. Умер 17-летний футболист Максим Добровольский.

Это произошло вскоре после начала матча. При этом никаких значительных нагрузок или столкновений не было. Игрок просто в один момент упал на поле. Медики пытались реанимировать спортсмена, но не удалось.