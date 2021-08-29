Червона зірка 28 серпня грала з Балтикою. Під час матчу 23-річний голкіпер зіткнувся із нападником суперницької команди. У результаті Шишмарьов серйозно травмувався.

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Медики годину боролись за життя футболіста

Лікарі оперативно надали допомогу воротарю. Вони протягом години намагались врятувати Шишмарьова, але марно.

Лікар, який надавав допомогу розповів, що у Шишмарьова запав язик, він задихнувся.

У Калінінградській обласній федерації футболу висловила співчуття рідним і близьким померлого. Пообіцяли покрити витрати на організацію похорону.

Схожа ситуація була у Москві

Матч Любительської футбольної ліги в Москві 26 червня 2021 року закінчився трагедією. Помер 17-річний футболіст Максим Добровольський.

Це сталось незадовго після початку матчу. При цьому жодних значних навантажень чи зіткнень не було. Гравець просто в один момент впав на поле. Медики намагались реанімувати спортсмена, але не вдалось.