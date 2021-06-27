Футболист скончался незадолго после начала матча. При этом причины смерти окончательно неизвестны. Ведь игра только началась, никаких значительных нагрузок или столкновений не было. 17-летний игрок просто в один момент упал на поле. Медикам его спасти не удалось.

В то же время Умер 18-летний футболист Виктор Марселл Гегедюш – он потерял сознание во время тренировки

Уже после того, как стало известно о смерти игрока, выявился и другой факт – руководство лиги не знает кто это такой.

"Мы до сих пор не можем выяснить, кто это. Его не было в заявке, то есть это был подставной игрок, если можно так сказать. Это редкий случай в нашей лиге. Сейчас мы выясняем, кто это. Вроде бы его друг пригласил сыграть", – рассказал президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов.

Он убеждает, что игроку сразу же оказали помощь медики, которые были на поле. И они консультировались с врачами из реанимобиля, который и забрал игрока с поля.

Впоследствии журналисты установили, что погибший – 17-летний Максим Добровольский. Его на этот матч пригласил друг. А вот медиков на этом матче не было.

"Парень бежал и упал. И все. Попытались оказать первую помощь. Подумали, что это перегрев, полили ему затылок водой, перевернули на бок. Затем состояние начало ухудшаться, мгновенно вызвали "скорую". Ждали ее, мне кажется, минут 15. Около стадиона карета не дежурила", – рассказал вице-капитан команды "Браавос" Василий.

Важно Не рассчитал сил: подробности о 23-летнем бегуне, который умер во время марафона во Львове

Максим Добровольский пришел на этот матч со своим другом Тимофеем Вяткиным.

"Нас позвал в команду на просмотр наш общий товарищ. Приехали на игру, зашли на стадион. Ничего не предвещало беды, Макс был в совершенно нормальном состоянии. Прошло пять минут игры, Максим за это время нанес всего один удар. После чего он просто шел назад и упал. Мы все подбежали, мой товарищ, который был на трибуне, достал у него язык из горла и повернул на бок. Я в этот момент осмотрел стадион в поиске медицинского работника, который обязан присутствовать на стадионе, в соответствии с регламентом. Это обязательный пункт. Но нигде работника не было, что противоречит заявлению ЛФЛ. Мы сразу вызвали "скорую", но она приехала минут через 20. Потом вторая "скорая", потом реанимация. Но спасти они его не смогли", – рассказал Тимофей Вяткин.

Пока официальная причина смерти футболиста неизвестна. Его знакомые предполагают, что в него могло остановиться сердце, как это случилось с Кристианом Ериксеном во время матча Евро-2020. Но тогда медики вовремя оказали помощь ему на поле и спасли жизни.