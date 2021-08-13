У футболиста случился сердечный приступ
Экс-игрок бельгийских клубов Стандард, Зюлте-Варегем, Мехелен и Остенд умер в возрасте 37 лет.
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У бывшего полузащитника случился сердечный приступ во время занятий спортом. Футбольный клуб Остенде выразил соболезнования близким Берье.
Что известно о Берье
- Профессиональную карьеру футболиста он начал в 2003 году во Франции. В 2008 году переехал в Бельгию.
- Француз вынужденно приостановил профессиональную карьеру в 2019 году, когда у него обнаружили проблемы с сердцем.
- Последние сезоны Берье работал скаутом в Мехелене и помощником главного тренера в Остенде.