У футболиста случился сердечный приступ

Экс-игрок бельгийских клубов Стандард, Зюлте-Варегем, Мехелен и Остенд умер в возрасте 37 лет.

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У бывшего полузащитника случился сердечный приступ во время занятий спортом. Футбольный клуб Остенде выразил соболезнования близким Берье.

Что известно о Берье