Нет войне, – опытный форвард сборной России открыто поддержал Украину
26 февраля 2022 , 17:00Читати новину українською
Источник:инстаграмм Федора Смолова
Еще один российский спортсмен отметился здравым смыслом и выразил поддержку Украине. В этот раз против войны выступил футболист Федор Смолов.
Еще одно трезвое мнение спортсмена из России
Федор Смолов публично поддержал украинское государство на своей странице в инстаграмме. 32-летний нападающий московского Динамо выложил полностью черное фото.
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Под фотографией футболист написал, что он против войны в Украине, добавив сине-желтый флажок.
Нет войне!!! Украина,
– написал Смолов.
- 24 февраля Россия открыто объявила о военном нападении на Украину.
- Осудили подобные действия Владимира Путина не только украинские и европейские спортсмены, но и российские. Теннисисты Евгений Кафельников и Андрей Рублев.
Кто такой Федор Смолов
- Практически всю карьеру выступал в русском государстве. Имеет опыт выступлений в Нидерландах и Испании.
- За сборную России отыграл 45 матчей, в которых забил 16 голов. В настоящее время выступает за московское Динамо.